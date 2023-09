I rossoneri dominano e collezionano occasioni ma non riescono a scardinare la difesa di un modesto Newcastle: 0-0 nella prima partita del girone di Champions. Assedio alla porta di Pope, soprattutto nel primo tempo, ma i rossoneri non passano. L’occasione migliore è sprecata da Leao, che salta tre avversari in area e poi prova a segnare di tacco, lisciando il pallone. Infortuni da valutare per Maignan e Loftus-Cheek. Tributo dei tifosi rossoneri a Tonali: applausi e cori per lui