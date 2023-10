Basta l'1-0 targato Thuram a San Siro per la prima vittoria dei nerazzurri nel girone di Champions. Inzaghi in vetta al girone con la Real Sociedad. Subito due occasioni sprecate da Dumfries, Sommer salva su Aursnes. Tentativo di Barella prima dell'intervallo. Terza chance non sfruttata da Dumfries, Lautaro fermato dalla traversa e dal palo prima del guizzo decisivo di Thuram. Sfortunato il 'Toro', fermato altre due volte da Trubin nel finale

PAGELLE