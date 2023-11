Frenata Champions per gli azzurri, che impattono 1-1 contro i tedeschi in crisi ma restano in corsa per il passaggio del turno. In avvio Zielinski fermato da Ronnow, Natan sbatte sul palo. La sblocca Anguissa, ma il Var annulla per il fallo di Di Lorenzo. La sblocca Politano prima dell'intervallo. Palo di Juranovic, Fofana pareggia. L'assedio nel finale della squadra di Garcia non regala la vittoria

