il punto

Si chiude la quarta giornata della fase a gironi. L'Inter stacca il pass per gli ottavi insieme alla Real Sociedad, Napoli frenato dall'Union Berlino, ma sempre in corsa per il passaggio del turno. Il Milan batte il Psg e si lancia all'inseguimento dei francesi. Vince anche la Lazio, che sorpassa il Feyenoord al 2° posto. Già qualificate anche Bayern Monaco, Manchester City e Lipsia. Ecco la situazione in ogni girone, il calendario e le regole in caso di arrivo a pari punti GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS