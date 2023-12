Ai nerazzurri serviva necessariamente la vittoria per chiudere il girone al primo posto, ma a San Siro finisce 0-0: Inter agli ottavi da seconda, rischio di sorteggio durissimo. Gara senza grandi occasioni, con un primo tempo di sofferenza per la squadra di Inzaghi, messa sotto dal palleggio degli spagnoli. Chance per Sanchez, Acerbi e Dimarco, nella ripresa Inzaghi si gioca anche la carta Lautaro (inizialmente in panchina), e il Toro sfiora la rete al 95'