Tuchel lancia Muller sulla trequarti insieme a Sané e Musiala alle spalle di Kane. Dietro gioca Kim accanto a Dier. Privo dello squalificato Carvajal, Ancelotti lo sostituisce con Vazquez e schiera Nacho in difesa. Tchouameni scala a centrocampo, davanti la coppia Bellingham-Vinicius. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD