Discorso rimandato a mercoledì prossimo al Bernabeu: finisce 2-2 all'Allianz Arena nella semifinale d'andata di Champions. Chance in avvio per Sané e Kane, ma il vantaggio è dei Blancos con Vinicius servito da Kroos. È proprio il tedesco a impegnare Neuer in avvio di ripresa, ma i bavaresi rimontano in quattro minuti: pari di Sané e rigore di Kane. Neuer nega la doppietta a Vinicius, ma il brasiliano la trova su rigore nel finale per il pareggio nel primo round

PAGELLE