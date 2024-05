Il Real Madrid, grazie alla doppietta di Joselu, ribalta il Bayern in tre minuti e vola in finale, dove se la vedrà con il Borussia Dortmund (l'1 giugno a Wembley). Sono i bavaresi a passare in vantaggio a metà del secondo tempo con il bellissimo destro a giro di Davies, ma gli spagnolo non muoiono mai e rimontano nel finale: il neo-entrato Joselu segna su ribattuta il pari e poi insacca a porta il gol del 2-1