Finisce 0-0 il match d’esordio della Champions League fra Bologna e Shakthar. Una partita condizionata in parte anche dalla pioggia che è scesa sul Dall’Ara. Ucraini che dopo 4 minuti hanno avuto la palla più importante per andare in vantaggio con Sudakov che ha calciato un rigore fra le braccia di Skorupski. Il Bologna è cresciuto col passare dei minuti sfiorando la rete con Castro su cui è stato bravo Riznyk. Nella ripresa una sola palla gol con Fabbian con protagonista ancora il portiere ucraino