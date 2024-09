La Juventus torna in Champions League dopo un anno di assenza e nella prima partita del nuovo format della competizione affronta il PSV Eindhoven. Thiago Motta punta su McKennie a centrocampo, olandesi col secondo portiere. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD