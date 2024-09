Parte in salita il cammino del Milan in Champions. Eppure i rossoneri erano partiti bene andando in vantaggio grazie a Pulisic dopo 3' contro il Liverpool. La risposta dei Reds arriva con una traversa di Salah e poi con il pari di Konaté. Ancora traversa di Salah e ancora gol di Van Dijk che ribalta il match. Maignan ko a inizio ripresa: entra il 2005 Torriani. Szoboszlai chiude i conti su assist di Gakpo. Al 90' squadra contestata

PAGELLE