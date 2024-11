Terza sconfitta in quattro gare per il Bologna, che è stato beffato all'87' dal Monaco. Al Dall'Ara decide il gol di Kehrer, capitano dei monegaschi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo la mette in porta di destro. Nel primo tempo palo per i biancorossi con Embolo e un gol annullato per parte: al 19' a Singo per fallo sul portiere avversario, al 41' a Castro per fuorigioco di Ndoye. Bologna che resta a 1 punto, Monaco che sale a 10