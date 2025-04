Serata magica per la squadra di Arteta che fa un passo verso la qualificazione battendo il Real Madrid 3-0 all’Emirates. Primo tempo combattuto con i Gunners in dominio e il Real pericoloso in ripartenza. Nella ripresa l’Arsenal accelera, Rice la sblocca su punizione, poi ancora Rice raddoppia sempre su punizione. Il Real non reagisce e subisce anche il terzo gol da Merino. Rosso a Camavinga nel recupero. Al Bernabeu la squadra di Ancelotti dovrà scalare una montagna