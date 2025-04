All'Allianz Arena va in scena l'andata dei quarti tra Bayern e Inter. Inzaghi recupera Bastoni in difesa, mentre a sinistra Carlos Augusto viene preferito a Dimarco (in panchina). In avanti la coppia Lautaro-Thuram. Tante assenze per Kompany che sceglie a sorpresa Guerreiro e non Muller nei tre dietro a Kane che guida l'attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

