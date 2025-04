Si ripartirà con il 50% di chance per entrambe ma con il vantaggio per l’Inter di giocare in casa. Il 3-3 del Montjuic regala comunque sorrisi nonostante l’Inter sia passata sempre in vantaggio: 2-0 in 21’ grazie al gol lampo di Thuram e al raddoppio di Dumfries. Subìto il 2-2 (da Yamal e Ferran Torres), la squadra di Inzaghi si riporta in vantaggio nella ripresa (ancora Dumfries) ma Raphinha costringe all’autogol Sommer. Nel finale Mkhitaryan si vede annullato un gol e Yamal colpisce la traversa



PAGELLE