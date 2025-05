Inter-Barcellona, è già countdown. L'attesa LIVE

"Io sono San Siro", la copertina di Inter-Barcellona sulle note di "I ragazzi sono in giro", è anche un omaggio al trentennale del grande album "Buon compleanno Elvis" di Ligabue. La riedizione del brano (New Mix Radio Edit), distribuita da Warner Music Italia e tratto appunto da "Buon Compleanno Elvis 1995-2025", presenta la grande sfida di Champions League di martedì fra Inter e Barcellona. Il remix inedito è stato inserito in un’EP con altre versioni inedite (tra cui una “naked” solo chitarra e voce) per celebrare l’anniversario del disco, pubblicato per la prima volta nel 1995. Il cantautore - tifoso interista - prepara la quinta edizione dello storico concerto-evento per il 21 giugno. VIDEO