A Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio sarà finale tra Psg e Inter. La squadra di Luis Enrique batte l’Arsenal anche al Parco dei Principi 2-1. I Gunners dominano per 25’ ma trovano uno straordinario Donnarumma. Il Paris passa prima del break con un gran gol di Fabian Ruiz. Nella ripresa i padroni di casa non sfruttano un rigore con Vitinha (parato da Raya) ma poi raddoppiano con Hakimi. Saka rende meno amaro il punteggio ma non la sconfitta

PAGELLE