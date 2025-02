Un rigore discutibile nel recupero condanna l'Atalanta alla sconfitta nell'andata del playoff contro il Bruges. Nilsson prima accentua un colpo subito in faccia dalla mano di Hien (nettamente in anticipo su di lui) e poi con freddezza spiazza Rui Patricio. Tante e legittime polemiche della squadra di Gasperini, che aveva iniziato male ed era andata sotto al 15' per un gol di Jutglà. La reazione della Dea era arrivata col pari di testa di Pasalic al 41' e le occasioni sprecate da Samardzic e CDK nella ripresa