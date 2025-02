Finisce 2-1 l'andata dei playoff di Champions tra Bruges e Atalanta, con un rigore assegnato al 94' alla squadra belga che ha fatto discutere. Male Posch in difesa (4,5), in attacco 6 all'ex De Ketelaere emozionato. La differenza la fa Pašalić, autore del gol del pareggio al 41', con il voto più alto per la Dea. Le pagelle del match di Champions League a cura di Andrea Marinozzi

BRUGES-ATALANTA 2-1: GLI HIGHLIGHTS