Il Napoli e Antonio Conte tornano in Champions. Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Dall'altra parte invece Milinkovic-Savic preferito a Meret. Negli azzurri titolare anche De Bruyne, grande ex della sfida. Nei Citizens Haaland è supportato da Doku e Foden. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD