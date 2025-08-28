Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Napoli e Antonio Conte tornano in Champions. Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Dall'altra parte invece Milinkovic-Savic preferito a Meret. Negli azzurri titolare anche De Bruyne, grande ex della sfida. Nei Citizens Haaland è supportato da Doku e Foden. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
Le panchine delle due squadre
- Manchester City: Trafford, Bettinelli, Akè, Gonzalez, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni
- Napoli: Meret, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang
Le scelte di Conte
Confermato in toto l'undici che ha battuto facilmente la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. Milinkovic-Savic ancora in porta, in difesa Beukema con Buongiorno al posto dell'infortunato Rrhamani, a sinistra Spinazzola vince il ballottaggio con Olivera, a destra nessuno tocca capitan Di Lorenzo. Lobotka dirige il traffico, davanti la linea Politano-Anguissa-De Bruyne-McTominay alle spalle di Hojlund
Le scelte di Guardiola
Subito Donnarumma inamovibile in porta, davanti a lui linea con Khusanov e O'Reilly esterni e la coppia centrale Dias-Gvardiol. Rodri dirige il centrocampo con Reijnders e Bernardo Silva ai suoi lati, mentre in attacco Haaland avrà Foden a destra e Doku a sinistra
Considerando tutte le principali competizioni europee del 2024-25 (Champions, Europa e Conference League), Rayan Cherki del Manchester City si è classificato al primo posto per occasioni create (46) e assist previsti (5,85), mentre risulta primo a pari merito per assist totali (8), insieme a Raphinha e Svit Seslar
Nella fase a gironi della scorsa Champions League, solo due giocatori - Vinícius Júnior (8,3) e Bradley Barcola (7,5) - hanno registrato in media più movimenti palla al piede terminati in area di rigore ogni 90 minuti rispetto a Noa Lang del Napoli (7 - min. 300 minuti giocati)
Erling Haaland è a una sola rete dal traguardo dei 50 gol realizzati in Champions League (in 48 presenze) e sarà quasi certamente il giocatore più veloce a realizzare almeno 50 reti nella competizione: il record attuale è di 62 partite, raggiunto da Ruud van Nistelrooij nel 2007
L'ex centrocampista del Manchester City, ora al Napoli, Kevin De Bruyne potrebbe affrontare i Citizens per la prima volta dal suo addio al club; in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione
Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite disputate nella Champions League 2024-25 (1 vittoria, 1 pareggio), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 61 partite della competizione (43 vittorie, 13 pareggi, 5 sconfitte)
Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions League (oltre a Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6)
Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18)
L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte).
Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (12 partite - 0 vinte, 3 pareggi, 9 sconfitte), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22)
Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League. I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1 pareggio, 1 sconfitta), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18
Buonasera a tutti. La Champions del Napoli inizia dall'Etihad Stadium di Manchester contro il City. Avviciniamoci insieme all'inizio del match, previsto per le 21