 Champions League, classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi? | Sky Sport
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Champions League, la classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi?

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©Ansa

Kylian Mbappé, miglior goleador di Champions della scorsa stagione, riapre anche quest'edizione andando a segno contro l'Inter: il francese raggiunge un'ex leggenda del Real Madrid. Ecco i migliori marcatori di sempre della Champions e a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)

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