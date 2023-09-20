Champions League, la classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi?
Kylian Mbappé, miglior goleador di Champions della scorsa stagione, riapre anche quest'edizione andando a segno contro l'Inter: il francese raggiunge un'ex leggenda del Real Madrid. Ecco i migliori marcatori di sempre della Champions e a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)
- 64) NICOLAS ANELKA: 20 gol
- 64) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: 20 gol
- 64) FERNANDO TORRES: 20 gol
- 64) PHIL FODEN: 20 gol
- 64) RIYAD MAHREZ: 20 gol
- 64) GARETH BALE: 20 gol
- 64) CESC FABREGAS: 20 gol
- 59) SERGIY REBROV: 21 gol
- 59) LUIZ ADRIANO: 21 gol
- 59) MARIO MANDZUKIC: 21 gol
- 59) CLAUDIO PIZARRO: 21 gol
- 59) STEVEN GERRARD: 21 gol
- 58) ROBERTO FIRMINO: 22 gol
- 54) JARI LITMANEN: 23 gol
- 54) MARCO SIMONE: 23 gol
- 54) LEROY SANÉ: 23 gol
- 54) FRANK LAMPARD: 23 gol
- 46) OLIVIER GIROUD: 24 gol
- 46) PAUL SCHOLES: 24 gol
- 46) GONZALO HIGUAIN: 24 gol
- 46) GIOVANE ELBER: 24 gol
- 46) MARCO REUS: 24 gol
- 46) LUIS FIGO: 24 gol
- 46) ANGEL DI MARIA: 24 gol
- 46) OUSMANE DEMBÉLÉ: 24 gol
- 41) JARDEL: 25 gol
- 41) HERNAN CRESPO: 25 gol
- 41) LAUTARO MARTINEZ: 25 GOL
- 41) ROBIN VAN PERSIE: 25 gol
- 41) JULIAN ALVAREZ: 25 gol
- 38) MARIO GOMEZ: 26 gol
- 38) GABRIEL JESUS: 26 gol
- 38) RODRYGO: 26 gol
- 34) SADIO MANÉ: 27 gol
- 34) RIVALDO: 27 gol
- 34) RAHEEM STERLING: 27 gol
- 34) LUIS SUAREZ: 27 gol
- 33) RYAN GIGGS: 28 gol
- 29) ROY MAKAAY: 29 gol
- 29) DAVID TREZEGUET: 29 gol
- 29) ALVARO MORATA: 29 gol
- 29) PATRICK KLUIVERT: 29 gol
- 29) EDIN DZEKO: 29 gol
- 25) SAMUEL ETO'O: 30 gol
- 25) WAYNE ROONEY: 30 gol
- 25) KAKÁ: 30 gol
- 24) ARJEN ROBBEN: 31 gol
- 23) FERNANDO MORIENTES: 33 gol
- 22) VINICIUS JR: 34 gol
- 21) EDINSON CAVANI: 35 gol
- 20) SERGIO AGUERO: 41 gol
- 19) ALESSANDRO DEL PIERO: 42 gol
- 18) NEYMAR: 43 gol
- 16) DIDIER DROGBA: 44 gol
- 16) ANTOINE GRIEZMANN: 44 gol
- 15) FILIPPO INZAGHI: 46 gol
- 13) ANDRIY SHEVCHENKO: 48 gol
- 13) ZLATAN IBRAHIMOVIC: 48 gol
- 11) THIERRY HENRY: 50 gol
- 11) MOHAMED SALAH: 50 gol
- 10) HARRY KANE: 53 gol
- 9) RUUD VAN NISTELROOY: 56 gol
- 7) ERLING HAALAND: 57 gol
- 7) THOMAS MULLER: 57 gol
- 5) RAUL: 71 gol
- 5) KYLIAN MBAPPÉ: 71 gol
- 4) KARIM BENZEMA: 90 gol
- 3) ROBERT LEWANDOWSKI: 109 gol
- 2) LIONEL MESSI: 129 gol
- 1) CRISTIANO RONALDO: 140 gol