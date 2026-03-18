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Champions LeagueOttavi - mercoledì 18 marzo 2026Ottavi - mer 18 mar
Fine
Bayern Monaco
Kane H. 25' (Rig.), 54'Karl L. 56'Díaz L. 70'
4 - 1Tot: 10-2
Atalanta
Samardzic L. 85'
Bayern Monaco
Kane H. 25' (Rig.), 54'Karl L. 56'Díaz L. 70'
4 - 1 Atalanta
Samardzic L. 85'
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Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlights

Il Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'attaccante inglese s'inventa la rete del raddoppio. Il mancino di Karl e il cucchiaio di Luis Diaz aumentano il vantaggio a favore dei tedeschi, il 4-1 per i bergamaschi lo realizza Samardzic, di testa, all'85'

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