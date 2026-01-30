I sorteggi dei playoff sono conclusi: Inter contro Bodø/Glimt, Juve contro Galatasaray e Atalanta contro Dortmund. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio. Sappiamo già comunque le coppie di squadre che potrebbero incrociare le italiane agli ottavi in caso di passaggio del turno: la guida e tutto quello che c'è da sapere

