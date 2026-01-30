 Tabellone Champions 2026: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai Playoff | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tabellone Champions League: le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff

Champions League fotogallery
15 foto

I sorteggi dei playoff sono conclusi: Inter contro Bodø/Glimt, Juve contro Galatasaray e Atalanta contro Dortmund. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio. Sappiamo già comunque le coppie di squadre che potrebbero incrociare le italiane agli ottavi in caso di passaggio del turno: la guida e tutto quello che c'è da sapere

RIVIVI TUTTO IL SORTEGGIO

ALTRE FOTOGALLERY

Champions, sorteggio alle 12: i possibili playoff

Champions League

È il giorno del sorteggio dei playoff di Champions League: oggi alle 12 (LIVE su Sky, in...

15 foto

Ranking Uefa: balzo Bologna, Roma ancora 12^

classifica

Si chiude anche la League Phase di Europa League, dove la Roma si qualifica direttamente agli...

27 foto

Ranking per nazioni: Italia sempre quinta

classifica

Al termine della fase a girone delle coppe europee l'Inghilterra è già aritmeticamente certa di...

23 foto

I possibili playoff. E agli ottavi è rischio derby

Europa League

È finito il girone unico di Europa League: la Roma soffre ma vola direttamente agli ottavi,...

17 foto

La classifica finale del girone di Europa League

Europa League

È finito il girone unico di Europa League. La Roma soffre in dieci, ma mantiene un posto in...

36 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Playoff di Champions, sorteggio in LIVE STREAMING

    live CHAMPIONS

    Il sorteggio dei playoff di Champions League è in corso oggi a Nyon: diretta su Sky Sport...

    Il sorteggio dei playoff alle 12 in LIVE STREAMING

    Champions League

    Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon....

    Ascolti al top per la Champions League su Sky

    casa dello sport

    Oltre 1 milione 777 mila spettatori medi per il mercoledì che ha chiuso la League Phase; in 730...