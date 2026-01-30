Tabellone Champions League: le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff
I sorteggi dei playoff sono conclusi: Inter contro Bodø/Glimt, Juve contro Galatasaray e Atalanta contro Dortmund. Il tabellone inizia a definirsi, ma sarà completo solo nel sorteggio post spareggi del 27 febbraio. Sappiamo già comunque le coppie di squadre che potrebbero incrociare le italiane agli ottavi in caso di passaggio del turno: la guida e tutto quello che c'è da sapere
- Il sorteggio di Nyon ha abbinato i club classificati dal 9° al 16° posto del girone unico (le teste di serie) con quelli classificati dal 17° al 24° posto (le non teste di serie)
- I club erano divisi a coppie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18
- Ricordiamo che le teste di serie (quindi tutte le italiane) giocano il ritorno in casa
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- INTER contro BODØ/GLIMT
- JUVENTUS contro GALATASARAY
- ATALANTA contro BORUSSIA DORTMUND
- REAL MADRID contro BENFICA
- PSG contro MONACO
- NEWCASTLE contro QARABAG
- ATLETICO contro BRUGGE
- LEVERKUSEN contro OLYMPIACOS
- Andata: 17/18 febbraio 2026
- Ritorno: 24/25 febbraio 2026
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro del "percorso"
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- E più precisamente con un nuovo sorteggio, quello in programma venerdì 27 febbraio post spareggi e che abbinerà le vincenti dei playoff con una delle coppie di squadre agli ottavi (che vedremo a breve)
- Solo in quel momento avremo una definizione totale del tabellone. Ad ogni modo, già adesso le squadre ai playoff sanno quale "coppia" di qualificate agli ottavi potranno sfidare in caso di passaggio del turno
- ARSENAL vs una tra: Atalanta-Dortmund o Leverkusen-Olympiacos
- BAYERN vs una tra: Atalanta-Dortmund o Leverkusen-Olympiacos
- LIVERPOOL vs una tra: Juve-Galatasaray o Atletico-Brugge
- TOTTENHAM vs una tra: Juve-Galatasaray o Atletico-Brugge
- BARCELLONA vs una tra: Psg-Monaco o Newcastle-Qarabag
- CHELSEA vs una tra: Psg-Monaco o Newcastle-Qarabag
- SPORTING vs una tra: Real-Benfica o Inter-Bodø
- MAN CITY vs una tra: Real-Benfica o Inter-Bodø
- Playoff per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)