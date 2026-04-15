Gol e spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern e Real Madrid. All'Allianz Arena termina 4-3 con i tedeschi che accedono in semifinale. Avvio super con il gol di Guler dopo 35 secondi e il pari di Pavlovic al 6'. Poi ancora Guler, Kane e Mbappé con il primo tempo che termina 2-3 per gli ospiti. Negli ultimi 5 minuti, dopo l'espulsione di Camavinga all'86', la squadra di Kompany ribalta il risultato con Luis Diaz all'89' e Olise al 94'

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