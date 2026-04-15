Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ARS0
SPO0
FCB4
RMD3
Champions LeagueQuarti - mercoledì 15 aprile 2026Quarti - mer 15 apr
Fine
Bayern Monaco
Pavlovic A. 6'Kane H. 38'Díaz L. 89'Olise M. 90' + 4'
4 - 3Tot: 6-4
Real Madrid
Güler A. 1', 29'Mbappé K. 42'
Bayern Monaco
Pavlovic A. 6'Kane H. 38'Díaz L. 89'Olise M. 90' + 4'
4 - 3 Real Madrid
Güler A. 1', 29'Mbappé K. 42'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: video, gol e highlights

Gol e spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern e Real Madrid. All'Allianz Arena termina 4-3 con i tedeschi che accedono in semifinale. Avvio super con il gol di Guler dopo 35 secondi e il pari di Pavlovic al 6'. Poi ancora Guler, Kane e Mbappé con il primo tempo che termina 2-3 per gli ospiti. Negli ultimi 5 minuti, dopo l'espulsione di Camavinga all'86', la squadra di Kompany ribalta il risultato con Luis Diaz all'89' e Olise al 94'

LE PAGELLE