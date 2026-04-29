Nelle ultime due stagioni di Champions League sono stati sette i rigori contro l'Atletico Madrid, nessuna squadra ne conta di più (sette anche il Real Madrid).
Atletico Madrid-Arsenal 1-1, gol e highlights: segnano su rigore Gyokeres e Alvarez
Gara equilibrata al Metropolitano e ogni verdetto rimandato al match di ritorno. Atletico Madrid e Arsenal impattano 1-1 nella semifinale di andata di Champions League. Match piuttosto bloccato nel primo tempo ma sul finale Hancko stende Gyokeres ed è calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma. A inizio ripresa l’Atletico parte forte: fallo di mano in area Arsenal, è rigore e Alvarez fa 1-1. Griezmann colpisce una traversa, poi altro rigore revocato all’Arsenal. Fnisce in parità
Le pagelle di Atletico Madrid-Arsenal 1-1
Il primo round tra Atletico e Arsenal finisce 1-1, in attesa del ritorno di martedì prossimo in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW: al Wanda Metropolitano botta e risposta su rigore tra Gyokeres e Julian Alvarez, MVP del match con un 7. Di seguito i voti a cura di Maurizio Compagnoni
Le pagelle di Atletico-Arsenal: i voti della semifinale di ChampionsVai al contenuto
Gli highlights di Atletico Madrid-Arsenal 1-1
Tabellone Champions League: i risultati delle semifinali d'andata
Si sono giocate le semifinali d'andata della Champions 2025/26: spettacolo al Parco dei Principi, dove il Psg batte 5-4 il Bayern Monaco, tutto aperto verso il secondo round mercoledì 6 maggio all'Allianz Arena. Al Wanda Metropolitano pareggio 1-1 di rigore tra Atletico Madrid e Arsenal, martedì 5 maggio il ritorno all'Emirates. Qui tabellone, risultati e date dei prossimi appuntamenti
Il tabellone della Champions: i risultati delle semifinaliVai al contenuto
Con la partita di stasera (inclusa nei totali), Arsenal (57) e Atlético Madrid (55) sono le due squadre dei cinque principali campionati europei che hanno disputato il maggior numero di partite in tutte le competizioni nella stagione 2025/26.
Julián Alvarez ha segnato 10 gol in questa edizione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore dell'Atletico Madrid in UEFA Champions League.
L'Atletico Madrid ha segnato nelle ultime 12 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione (almeno dalla stagione 2005)
L'Arsenal non ha perso alcuna delle ultime 13 partite di UEFA Champions League, la sua striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (almeno dalla stagione 2005).
L'Atletico Madrid ha segnato in 14 delle proprie 15 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in UEFA Champions League.
Atletico Madrid-Arsenal 1-1
94' - Gran conclusione da fuori di Molina, palla di poco alta
90' - Sette minuti di recupero
88' - Esce Cardoso, entra Molina
Giallo ad Hancko confermato perché dato per proteste non per il fallo del presunto rigore
86' - Esce White, entra Mosquera
Non è calcio di rigore dopo On field review
78' - Rigore per l'Arsenal: fallo su Eze di Hancko
77' - Entra Baena, esce Alvarez
74' - Ancora l'Atletico vicino al secondo gol, gran palla di Llorente per Lookman che calcia in diagonale, Raya compie un grande intervento
71' - Adesso è l'Atletico a fare la partita, Arsenal raccolto sotto la linea della palla
68' - Entrano Saka, Trossard e Gabriel Jesus, escono Martinelli, Madueke e Gyokeres
63' - Atletico vicino al secondo gol, palla in mezzo di Ruggeri conclusione di prima intenzione di Griezmann, palla contro la traversa
L'Atletico Madrid ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 12 partite di UEFA Champions League.
Julián Alvarez ha segnato il suo 10° gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore dell'Atletico Madrid in UEFA Champions League.
Julián Alvarez ha segnato gli ultimi 3 rigori in UEFA Champions League.
57' - Esce Odegaard, entra Eze
56' - Alvarez contro Raya: pareggia l'Atletico
55' - Calcio di rigore per l'Atletico Madrid
54' - L'Atletico protesta per un fallo di mani in area su conclusione al volo di Llorente
53' - Doppia occasione per l'Atletico, prima Lookman calcia in diagonale, Raya ribatte, Griezmann calcia a sua volta palla deviata in angolo
49' - Atletico vicinissimo al pareggio con un gran calcio di punizione di Alvarez, palla sull'esterno della rete
Atletico Madrid-Arsenal 0-1
Si riparte al Metropolitano
Esce Giuliano Simeone, entra Le Normand
Per l'Arsenal è stato il secondo gol su rigore in questa fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, dopo quello di Kai Havertz negli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen. È stato anche il secondo rigore segnato dall'Arsenal in una semifinale di UEFA Champions League, dopo quello di Robin van Persie nel 2009 contro il Manchester United.
Matteo Ruggeri ha creato 3 occasioni in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Noni Madueke - 2 per lui).
Atletico Madrid-Arsenal 0-1
Danny Makkelie ha fischiato 5 rigori, in 8 partite di questa UEFA Champions League, solo Benoît Bastien (6) ne ha concessi di più.
L'Arsenal ha realizzato gli ultimi 3 rigori assegnati in UEFA Champions League, l'ultimo fallimento è stato il 16 aprile 2025 contro il Real Madrid (rigore sbagliato da Bukayo Saka).
Viktor Gyökeres ha segnato gli ultimi 3 rigori in UEFA Champions League.
44' - Gyokeres contro Oblak: Arsenal in vantaggio
42' - Calcio di rigore per l'Arsenal: Gyokeres va giù in area spinto da Hancko
40' - Continua ad essere molto tattica questa gara, le due squadre non riescono a rendersi particolarmente pericolose
35' - Atletico Madrid molto pericoloso ogni volta che riesce a recuperare la palla sul possesso dell'Arsenal
Julián Alvarez ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore.
30' - Ci prova anche Madueke con una conclusione da fuori con il sinsitro, palla di poco a lato
28' - Altro tentativo da parte dell'Atletico il cross è di Ruggeri da sinistra, colpisce di testa Alvarez, palla oltre la traversa
21' - I Gunners provano a insediarsi nella trequarti dell'Atletico che resta sempre vigile e difende senza grossi affanni al momento
15' - La risposta dei Gunners con un contropiede con palla messa in mezzo da sinistra per Odegaard che controlla e calcia, Cardoso lo contrasta in maniera vincente
14' - Gran numero di Alvarez al limite dell'area dopo il servizio di Ruggeri, conclusione e Raya si destende deviando in angolo
10' - Adesso l'Arsenal prova a giocare con il possesso, Atletico sempre molto compatto sotto la linea della palla
6' - La risposta dell'Arsenal con Madueke che va via sulla destra, palla morbida sul secondo palo, si ostacolano Martinelli e Hincapié e la palla si perde sul fondo
1' - Subito una chance per l'Atletico con Alvarez servito da Giuliano, conclusione dal limite ribattuta
Con la partita di stasera (inclusa nei totali), Arsenal (57) e Atlético Madrid (55) sono le due squadre dei cinque principali campionati europei che hanno disputato il maggior numero di partite in tutte le competizioni nella stagione 2025-26.
Atletico Madrid-Arsenal 0-0
Si parte al Metropolitano
Inno della Champions
Le squadre stanno entrando in campo
Quasi tutto pronto al Metropolitano per Atletico Madrid-Arsenal
Dall'inizio di dicembre 2025, Martín Zubimendi ha collezionato più gare da titolare (31^ stasera) di qualsiasi altro centrocampista di un club dei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.
Sky Sport Insider: perché Simeone non è difensivista
Se dovessimo coniare un neologismo, diremmo che Simeone sia un 'aggressivista'. Il lavoro su come attacca la linea difensiva avversaria è diventato identitario dell'Atletico: proviamo ad analizzarlo e capire, più in generale, come si allena
Perché Simeone non è difensivistaVai al contenuto
Prima dell'incontro nella fase a gironi, gli unici precedenti tra queste due squadre risalivano alle semifinali della UEFA Europa League 2017/18. L'Atletico Madrid si impose per 1-0 in casa nella gara di ritorno, chiudendo l'incontro con un risultato complessivo di 2-1.
L’ attacco è stato il punto di forza principale dell'Atletico Madrid in Europa in questa stagione. Sono la terza squadra con il maggior numero di gol segnati nella competizione, con 34 reti.
Julián Alvarez (nove), Alexander Sørloth (sei) e Marcos Llorente (quattro) sono i migliori marcatori dell'Atletico in Europa in questa stagione.
Quarti in Liga e secondi in Copa del Rey, l'Atletico ha vinto cinque delle sette partite casalinghe disputate in questa stagione di Champions League.
I Gunners hanno subito il minor numero di gol nella competizione, solo cinque: una bella sfida per l'attacco di Diego Simeone.
L'Arsenal si è dimostrato un avversario ostico in trasferta in questa competizione ultimamente, avendo vinto nove delle ultime undici partite fuori casa in Champions League. L'unica sconfitta dei Gunners in questo periodo è arrivata contro il Paris Saint-Germain, vincitore della scorsa edizione, nella gara di ritorno della semifinale, nel maggio 2025.
L'Arsenal è anche l'unica squadra imbattuta in questa stagione di Champions League. Ha vinto dieci partite e ne ha pareggiate due su dodici.
Gabriel Martinelli (sei), Viktor Gyökeres (quattro) e Kai Havertz (tre) sono i migliori marcatori dell'Arsenal in Champions League
Oltre alla vittoria casalinga contro l'Atletico Madrid, l'Arsenal ha affrontato anche l'Athletic Bilbao durante la fase a gironi, vincendo 2-0 in trasferta. Il loro bilancio in trasferta contro squadre spagnole è di quattro vittorie nelle ultime quattro partite.
La formazione dell'atletico in grafica
L'Arsenal è la prima squadra nella storia di questa competizione a vincere sette partite consecutive contro avversarie spagnole. Il loro trionfo più recente è stata la vittoria per 4-0 contro l'Atletico Madrid nella terza giornata.
La formazione dell'Arsenal in grafica
Arsenal, le scelte di formazione
Arteta manda in campo White dal 1' e scioglie il ballottaggio tra Saka e Madueke in favore del secondo che completa il tridente con Gyokeres e Martinelli. A centrocampo oltre a Rice anche Zubimendi e Odegaard
Atletico, le scelte di formazione
Simeone con la formazione tipo: confermato l'attacco con Alvarez e Griezmann, a destra Giuliano e a sinistra Lookman. Koke e Cardoso in mezzo, l'italiano Ruggeri da terzino sinistro
L'Atletico Madrid disputa la sua settima semifinale nella Coppa dei Campioni/Champions League. Ha vinto tre delle ultime sei semifinali e l'ultima volta che ha raggiunto questo traguardo è stato nel 2017, quando fu sconfitto dal Real Madrid
L'Arsenal si è qualificato per le semifinali di Champions League per la quarta volta nella sua storia e per la seconda stagione consecutiva. Non era mai riuscito a raggiungere le semifinali per due stagioni di fila
Le formazioni ufficiali
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta
Statistiche e curiosità
Atletico Madrid e Arsenal si incontreranno per la quarta volta in competizioni europee, la metà delle quali svolte in questa Champions League (2/4); tuttavia, i Gunners hanno vinto 4-0 nella fase a gironi dello scorso ottobre, una delle sconfitte più pesanti per la formazione spagnola nella competizione (cinque ko con quattro gol di scarto).
Arsenal e Atletico, squadre con più partite in Champions senza vincere il trofeo
Arsenal e Atletico Madrid sono le due squadre che hanno giocato il maggior numero di partite nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League senza mai vincere il trofeo: rispettivamente 223 e 190
Atletico mai ko in casa con una inglese a eliminazione diretta in Champions
Giocando al Vicente Calderón o al Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid non ha mai perso contro una squadra inglese in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (3 vittorie, 3 pareggi) - tutte queste sono arrivate contro avversarie differenti (Chelsea, Leicester, Liverpool, Man United, Man City e Tottenham)
Sedicesima semifinale tra spagnole e inglesi in Champions
Questa sarà la 16^ semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre spagnole e inglesi con queste ultime che sono passate in nove delle precedenti 15 (60%), così come in quattro delle ultime cinque (fa eccezione nel periodo il Manchester City contro il Real Madrid nel 2021-22).
Arsenal imbattuto nelle ultime 12 partite
Imbattuta nelle ultime 12 partite (10 vittorie, 2 pareggi), l'Arsenal è a una sola gara dall'eguagliare la sua più lunga serie senza sconfitte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 13 registrata tra marzo 2005 e aprile 2006 - anno in cui i Gunners raggiunsero la finale del torneo (vs il Barcellona, nel 2006) nonchè unica volta in cui hanno disputato l'atto finale della competizione
I numeri dell'Atletico nella sconfitta all'Emirates nella League Phase
L'Atletico Madrid ha prodotto solo 0.32 xG su azione nella sconfitta all'Emirates all'inizio di questa stagione - effettuando una sola conclusione nello specchio della porta: in entrambi i casi il dato più basso per i Colchoneros in un match in questa Champions League; più in generale, nelle altre 13 sfide di questa edizione, gli spagnoli hanno registrato una media di 1.34 xG su azione e sei tiri nello specchio a partita.
I gol in media di Arsenal e Atletico nella fase a eliminazione diretta
Se da un lato, le quattro partite dell'Arsenal nella fase a eliminazione diretta in questa Champions League hanno prodotto solo cinque gol (4 fatti e 1 subito) con una media di 1.25 a match; dall'altro, le sei dell'Atlético Madrid in questa fase hanno avuto una media di 4.7 (28 – 17 realizzati e 11 incassati).
Atletico, i numeri sulla costruzione avversaria
Quando affronta la costruzione di gioco avversaria, l'Atletico Madrid conta la nona percentuale più alta di tempo trascorso in ripiegamento difensivo basso (20.4%) in questa UEFA Champions League; più in generale, la formazione di Diego Simeone si classifica anche tra le ultime 10 per percentuale di tempo in un blocco difensivo alto in tal senso (26.4% - 27°).
I numeri dell'Atletico sulle pressioni ad alta intensità
L'Atletico Madrid ha registrato una media di 374 pressioni ad alta intensità a partita in questa Champions League, la quinta più alta tra tutte le squadre nel 2025/26 - quasi 100 in più rispetto a qualsiasi altra semifinalista di quest'anno, con l'Arsenal la squadra più vicina (281 a partita).
I numeri dell'Atletico sui line-breaking passes
Tra le semifinaliste, solo il PSG (7.8) ha registrato una media più alta di defensive line-breaking passes a partita rispetto all'Atletico Madrid (7.1) in questa UEFA Champions League - 21 dei quali ricevuti da Giuliano Simeone (più del doppio rispetto a qualsiasi altro Colchoneros - 10 per Alexander Sørloth).
Gyokeres, la metà dei gol segnati in Champions sono arrivati nei secondi tempi
La metà dei gol segnati da Viktor Gyökeres per l'Arsenal in UEFA Champions League (2/4) sono arrivati nel secondo tempo del match vinto 4-0 contro l'Atletico Madrid, lo scorso ottobre; in aggiunta, l'attaccante svedese non ha segnato in nessuna delle quattro partite della fase a eliminazione diretta in questa Opta Facts - UEFA Champions League - effettuando appena sei conclusioni nel periodo e addirittura 28 giocatori ne hanno tentate di più dall'inizio degli ottavi di finale del torneo in corso
La media gol dell'Arsenal in questa Champions
L'Arsenal ha registrato una media di 2.6 gol e 2.3 xG a partita quando Bukayo Saka è sceso in campo in questa Champions League (otto partite), dati che calano rispettivamente a 1.5 gol e 1.8 xG a gara quando l'inglese non ha giocato (quattro match); il classe 2001 è anche il giocatore dei Gunners che ha completato con successo più scarichi all'indietro (tre) rispetto a Gabriel Martinelli, Noni Madueke e Leandro Trossard messi insieme (due).
Alvarez, nove gol in questa edizione di Champions
I nove gol di Julián Álvarez in questa stagione rappresentano già il record per un giocatore dell'Atletico Madrid in una singola edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League; l'argentino è anche primo per numero di pressioni ad alta intensità sia totali (853) che come media nei 90 minuti nel torneo in corso (70 – min. 500' giocati).
I numeri di Griezmann con l'Atletico in questa Champions
Antoine Griezmann è stato direttamente coinvolto nel 24.2% dei gol dell'Atletico Madrid in UEFA Champions League (56/231 – 40G+16A); la percentuale più alta per un giocatore di una squadra che ha all'attivo almeno 100 reti nella storia della competizione, appena davanti a Lionel Messi per il Barcellona (24.1%)
Raya, Saliba e Gabriel, la difesa poco battuta dell'Arsenal
Nelle 22 partite di UEFA Champions League in cui David Raya, William Saliba e Gabriel Magalhães sono scesi in campo contemporaneamente, l'Arsenal ha subito appena 11 gol (0.5 a partita), mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni (59%)