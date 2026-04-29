Meno spettacolare della sfida del Parco dei Principi ma grande equilibrio anche tra Atletico Madrid e Arsenal che impattano 1-1 al Metropolitano. Meglio i Gunners nel primo tempo che la sbloccano con un rigore di Gyokeres. A inizio ripresa l’Atletico spinge, mani in area e rigore trasformato da Alvarez che vale l’1-1. Traversa di Griezmann, Lookman spreca e poi rigore revocato ai Gunners. Finisce 1-1. Si decide all’Emirates

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