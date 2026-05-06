Champions LeagueSemifinali - mercoledì 6 maggio 2026Semifinali - mer 6 mag
Fine
1 - 1Tot: 5-6
1 - 1
Bayern Monaco-Psg 1-1: video, gol e highlights
Gara meno spettacolare rispetto al 5-4 del Parco dei Principi ma comunque intensa all’Allianz Arena. Il Psg trova un pareggio dopo essere stato a lungo in vantaggio e raggiunge l’Arsenal in finale di Champions League (seconda consecutiva). Match subito in discesa per la squadra di Luis Enrique che la sblocca dopo 3’ con Dembelé. Il Bayern ci prova, attacca, ma il Psg non corre grossi rischi. Kane segna nel recupero ma non basta. Fa festa il Psg