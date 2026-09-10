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Champions LeagueGiornata 1 - giovedì 10 settembre 2026Giornata 1 - gio 10 set
Fine
Como
Baturina M. 15'Douvikas T. 38'Diao A. 54'Perrone M. 90'
4 - 1
Lipsia
Maksimovic A. 58'
Como
Baturina M. 15'Douvikas T. 38'Diao A. 54'Perrone M. 90'
4 - 1 Lipsia
Maksimovic A. 58'
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Como-Lipsia 4-1: video, gol e highlights

Non poteva cominciare meglio la prima 'storica' avventura del Como in Champions. La squadra di Fabregas festeggia il suo esordio in Europa con un netto 3-1 al Lipsia. Primo tempo perfetto del Como che segna con Douvikas e Baturina. Nella ripresa Diao allunga ma il Lipsia risponde e segna con Maksimovic. I tedeschi ci provano, il Como la chiude con un gol di Perrone

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