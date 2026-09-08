Champions League, la classifica del girone unico dopo le partite del martedì
È ricominciata la Champions, con la prime partite della League Phase. 6 quelle disputate martedì e nessun pareggio registrato: sconfitta l'Inter al Bernabeu, vittoria esterna anche per Manchester City, Aston Villa e Betis. Ecco la classifica del girone unico
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