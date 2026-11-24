Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Como affronta l'AEK Atene al Sinigaglia. I greci hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nell'accesso al playoff. Fabregas schiera Sanchez in porta. Douvikas al centro dell'attacco con Da Cunha, Paz e Baturina. Nell'AEK l'ex Milan Jovic insieme a Gacinovic. Diretta su su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. All. Nikolic
in evidenza
Como e AEK hanno pareggiato nel match di UEFA Youth League disputato oggi. Stavros Psyropoulos ha sbloccato il risultato per gli ospiti, ma il rigore trasformato da Alessio Baralla per il Como ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.
Fabregas: "Possiamo essere tra le 24, giochiamo come fosse una finale"
"Siamo al 50% della competizione. Oggi è molto importante perché se vinciamo siamo dentro alle 24 squadre ed è un sogno. Dobbiamo lottare come se fosse una finale"
Nessuna delle ultime 16 partite dell'AEK nella fase principale della UEFA Champions League è terminata senza reti. I loro ultimi cinque incontri in competizioni UEFA hanno fatto registrare 20 gol, con una media di 4 a partita.
Tasos Douvikas affronterà un club del suo paese di nascita, puntando a proseguire la sua straordinaria serie realizzativa in Champions League. Con sei gol messi a segno durante la fase campionato dell'edizione 2026/27, è attualmente in testa alla classifica dei marcatori.
La formazione dell'AEK Atene in grafica
L'AEK ha nelle sue fila diversi giocatori con esperienza in Serie A. Il portiere Alberto Brignoli (Sampdoria, Benevento), Luka Jović (Fiorentina, Milan), Thomas Strakosha (Lazio), João Mário (Inter) e Răzvan Marin (Cagliari, Empoli).
Il Como partecipa per la prima volta a una competizione UEFA ed è il dodicesimo club italiano a giocare in Champions League. È una delle quattro debuttanti nella fase campionato di questa stagione, ma l'unica ad essersi qualificata direttamente, grazie al quarto posto ottenuto in Serie A nello scorso campionato, il miglior piazzamento di sempre nella storia del club.
Il Como ha vinto tre delle prime quattro partite della fase campionato, battendo in casa il Leipzig e il Manchester United per 4-1, prima di ottenere la vittoria esterna più ampia nella storia della competizione, il 9-1 contro il Lens nella quarta giornata.
L'AEK ha perso le ultime tre partite di Champions League e nove delle ultime dieci gare nella fase principale della competizione. La squadra greca non ha ancora ottenuto vittorie in trasferta in Champions League.
Lo spogliatoio dell'AEK Atene
Il Como arriva allo stadio
AEK Atene, le scelte di formazione
Sono ben tre gli ex Serie A nella formazione di Nikolic. In porta gioca Strakosha, a centrocampo c'è Marin in attacco Jovic affianca Gacinovic
Como, le scelte di formazione
Fabregas risolve il ballottaggio in porta a favore di Sanchez, Torna Valle sulla sinistra. Milla e Perrone coppia centrale a centrocampo, Paz dietro Douvikas insieme a Da Cunha e Baturina
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. All. Nikolic
Statistiche e curiosità
Questa sarà la 19^ volta che una squadra greca affronterà un'avversaria italiana in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e solo due sono riuscite a vincere finora (3 pareggi, 13 sconfitte): l'Olympiakos per 2-1 contro la Lazio nel novembre 2007 e il Panathinaikos per 1-0 contro l'Inter nel novembre 2008.
AEK imbattuto nelle ultime cinque gare contro italiane
L'AEK Atene è imbattuto nelle ultime cinque partite contro squadre italiane (2 vittorie, 3 pareggi); l'ultima squadra a batterlo è stato il Milan nel settembre 2006 (vittoria per 3-0 in UEFA Champions League).
Como, 19 gol segnati nelle sue quattro gare di Champions
Il Como ha segnato 19 gol nelle sue quattro partite di UEFA Champions League. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, solo tre squadre hanno segnato 20 o più gol nelle prime cinque gare: Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach detengono il record, tutte a quota 23 nelle prime cinque partite
Como, due vittorie su due in casa in questa Champions
Il Como ha vinto entrambe le partite casalinghe di questa UEFA Champions League; l'ultima squadra italiana a vincere le sue prime tre gare interne in Coppa dei Campioni/Champions League è stata la Sampdoria nel 1991/92 (che arrivò a quattro).
AEK Atene, nessuna vittoria in 17 trasferte di Champions
L'AEK Atene non ha mai vinto in 17 trasferte di UEFA Champions League (5 pareggi, 12 sconfitte) ed è la squadra che in assoluto ha giocato più gare fuori casa senza mai vincere dal 1992/93. In questa stagione ha subito otto gol in due trasferte, perdendo 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk e 5-1 contro il Manchester City.
Il Como è la squadra che ha segnato più gol su azione in questa Champions
Il Como ha segnato più gol su azione di qualsiasi altra squadra in questa UEFA Champions League (17). La media di 4.25 gol su azione a partita è attualmente la più alta mai registrata da una squadra in una singola edizione (dal 1992/93)
AEK Atene, una difesa non imbattibile
Tra la seconda, la terza e la quarta giornata di questa stagione, solo il Lens (14) ha subito più gol in UEFA Champions League dell'AEK Atene (11), che ha incassato almeno tre reti in ogni sconfitta.
Il Como in vantaggio per il 69.4% del tempo in Champions
Il Como è stato in vantaggio per il 69.4% del tempo nelle partite di UEFA Champions League finora disputate in questa stagione, la seconda percentuale più alta nella competizione dietro solo al PSG (75.3%).
Douvikas a caccia della quinta rete nelle sue prime cinque in Champions
Tasos Douvikas del Como potrebbe diventare il quinto giocatore a segnare nelle sue prime cinque presenze in UEFA Champions League, dopo Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2013/14), Erling Haaland (2019) e Sébastien Haller (2021). In particolare, gli unici due giocatori a esserci riusciti nelle prime cinque partite di una squadra nelle principali competizioni europee sono stati Metin Oktay con il Galatasaray (1956-62) e Stan Bowles con il QPR (1976).
Nico Paz, giocatore del Como più coinvolto in gol in questa Champions
Nico Paz del Como è il giocatore con più coinvolgimenti a rete in questa UEFA Champions League (8 – 3 gol, 5 assist). Prima di lui, l'ultimo giocatore che aveva partecipato a così tante reti nelle prime quattro partite di una edizione del torneo con un club di Serie A era stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (10 con l'Inter – 7 gol, 3 assist).