L'allenatore a Sky prima della partita: "Stasera è una serata bellissima, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa e sarà molto complicato per noi. Dobbiamo cercare di giocare bene tecnicamente e sbagliare molto poco quando abbiamo la palla. Sono partite bellissime da giocare, speriamo di fare una buona partita. Modulo? Nelle posizioni con loro dobbiamo essere bravi a giocargli dietro le spalle, se siamo bravi a farlo abbiamo buone possibilità in fase di sviluppo. Cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori, però comunque ci sono questi infortuni, giochiamo ogni 3 giorni ed è difficile. Stasera sarà una partita bellissima da giocare, poi bisogna essere realisti nelle cose e guardare i calendari: solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime tre partite. Così come la prossima in campionato sarà molto importante. Il Napoli stasera deve avere coraggio. Siamo numericamente molto corti, ci stiamo allenando poco e niente, però sono positivo perché siamo ancora dentro la Champions indipendentemente da stasera".