Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Napoli fa visita al Manchester City per la quinta giornata della League Phase di Champions League (LIVE alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Hojlund e De Bruyne dal 1', sulla trequarti c'è Lang a sorpresa: panchina per Anguissa. Nel City sulla trequarti ci sono Cherki, Enzo Fernandez e Allan dietro Haaland
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MAN CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Gvardiol, O'Reilly; Bouaddi, Anderson; Cherki, Enzo Fernandez, Allan; Haaland. All. Maresca.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri
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Kevin De Bruyne del Napoli calcherà di nuovo il prato dell'Etihad Stadium; il belga ha partecipato direttamente a 41 gol in 72 presenze in UEFA Champions League con il Manchester City (16 gol, 25 assist), esattamente lo stesso numero di coinvolgimenti attivi di Erling Haaland (41 in 42 partite), dietro solo a Sergio Agüero per i Citizens nella competizione (43).
Gara affidata all'arbitro Kovacs
- Arbitro: István Kovács (ROU)
- Assistenti: Mihai Marica (ROU) e Ferencz Tunyogi (ROU)
- Quarto uomo: Florin Andrei (ROU)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
- AVAR: Dennis Higler (NED)
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Manna: "De Bruyne è sotto contratto. L'incontro con l'agente di McTominay... "
"De Bruyne vive l'attesa della partita normalmente, siamo stati qui già l'anno scorso - così il direttore del Napoli su Sky Sport prima della partita -. Incontro con l'agente di McTominay? Abbiamo bevuto un caffè, ci siamo salutati, abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Se tornerò a Manchester? Ci sono tanti giocatori forti a Manchester, sia qui che allo United, ma restiamo concentrati sulla partita di stasera che abbiamo bisogno di fare punti. De Bruyne è sotto contratto fino a fine stagione, poi c'è un'opzione. Il mercato sapete com'è, basta una dichiarazione per fomentare qualsiasi cosa. Siamo concentrati sul campo, siamo tranquilli, guardiamo al futuro con serenità, ma è importante dare continuità di prestazioni. Stasera sembra proibitiva, lo è probabilmente, però dobbiamo venire qui con gli argomenti giusti".
Napoli, le ultime sul rinnovo di McTominay e la pista Zirkzee
Nel video news di mercato da Manchester con Gianluca Di Marzio. Mentre il ds Manna incontra l’agente di McTominay per fare passi avanti sul rinnovo, arrivano conferme sull’interesse per Zirkzee: il Napoli ci pensa seriamente, a prescindere dall’uscita di Lucca. E poi le ultime sul futuro di De Bruyne che potrebbe anche dipendere dal cammino in Champions del Napoli…
Per De Bruyne una vita al City
Il grande ex della sfida è Kevin De Bruyne, che torna all'Etihad da avversario (per il secondo anno consecutivo) dopo dieci stagioni con la maglia del Manchester City. Arrivato dal Wolfsburg nel 2015, il centrocampista belga ha lasciato i Citizens nell'estate del 2025 per trasferirsi al Napoli. In dieci anni ha collezionato 422 presenze, 108 gol e 170 assist, vincendo 19 trofei, tra cui una Champions League e sei titoli di Premier League.
Nunes: "De Bruyne è il mio calciatore preferito"
Il difensore del City su Sky Sport prima della partita: "De Bruyne è il mio giocatore preferito. E' talmente bravo che non possiamo concedergli troppo spazio perché può decidere la partita. Quando era qui abbiamo parlato tante volte, ma soltanto l'ultimo anno prima che andasse via gli ho detto che è il mio calciatore preferito. Con Maresca le cose stanno migliorando, sta conoscendo meglio i calciatori e noi stiamo capendo le sue idee".
Allegri: "Era chiaro che ci saremmo giocati la qualificazione nelle ultime tre partite"
L'allenatore a Sky prima della partita: "Stasera è una serata bellissima, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa e sarà molto complicato per noi. Dobbiamo cercare di giocare bene tecnicamente e sbagliare molto poco quando abbiamo la palla. Sono partite bellissime da giocare, speriamo di fare una buona partita. Modulo? Nelle posizioni con loro dobbiamo essere bravi a giocargli dietro le spalle, se siamo bravi a farlo abbiamo buone possibilità in fase di sviluppo. Cerchiamo di recuperare qualche giocatore che è fuori, però comunque ci sono questi infortuni, giochiamo ogni 3 giorni ed è difficile. Stasera sarà una partita bellissima da giocare, poi bisogna essere realisti nelle cose e guardare i calendari: solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocato la qualificazione nelle ultime tre partite. Così come la prossima in campionato sarà molto importante. Il Napoli stasera deve avere coraggio. Siamo numericamente molto corti, ci stiamo allenando poco e niente, però sono positivo perché siamo ancora dentro la Champions indipendentemente da stasera".
Elliot Anderson è il migliore tra i giocatori del Manchester City in questa UEFA Champions League per pressioni ad alta intensità (130), duelli vinti (24) e possessi vinti (22). In particolare, Vitinha (9) è l'unico centrocampista centrale ad aver recuperato palla e dato il via a più sequenze su azione terminate con un tiro rispetto ad Anderson in questa edizione della competizione (8).
Il Manchester City è la squadra che Scott McTominay del Napoli ha affrontato più volte in carriera, segnando appena una volta in 16 partite (marzo 2020 all'Old Trafford). L'Etihad Stadium è lo stadio in cui ha giocato più partite in trasferta senza mai segnare (zero gol in sette gare).
Altro infortunio per il Napoli: lesione muscolare per Vergara
È grave l'infortunio che ha fermato Antonio Vergara nella partita contro il Torino: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stop dovrebbe essere di almeno 2 mesi, anche se i tempi di recupero esatti verrano valutati nelle prossime settimane
Napoli, il 2026 di Vergara è già finito: l'esito degli esami e i tempi di recuperoVai al contenuto
Se Erling Haaland dovesse segnare in questa partita, per la quarta volta il norvegese registrerebbe una serie di cinque presenze consecutive a segno in UEFA Champions League. L'unico giocatore finora ad aver collezionato una tale striscia realizzativa più di tre volte nella competizione è stato Cristiano Ronaldo (5).
Il Napoli è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questa edizione di UEFA Champions League (13 – 12 gialli, un rosso), inclusi cinque nella sconfitta contro il Porto nello scorso turno. Solo in un'altra occasione la squadra partenopea ha ricevuto più cartellini in una singola partita di Champions League (6 contro lo Sporting Braga nel settembre 2023).
Olivera: "Spero di vedere un bel Napoli"
Così il difensore del Napoli su Sky prima della partita: "Lo stadio è bellissimo, giocare contro una squadra come il City è bello. Dobbiamo provare a vincere la partita. Bisogna sempre abituarsi a giocare dove il mister vuole, spero di far bene e fare una bella partita. Spero di vedere un bel Napoli. De Bruyne ha giocato tanti anni qua, è la squadra della sua vita, sarà un'emozione incredibile per lui".
Il Manchester City punta a vincere tre partite consecutive nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 2023/24, quando ne vinse tutte e sei sotto la guida di Pep Guardiola.
Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha perso l'unico precedente europeo contro una squadra italiana (Atalanta-Chelsea 2-1 nel dicembre 2025 in UEFA Champions League). Complessivamente, nella sua carriera da allenatore, ha vinto solo quattro delle 15 partite contro avversarie italiane (5 pareggi, 6 sconfitte).
Maresca: "De Bruyne vede cose che altri non vedono"
L'allenatore alla vigilia ha presentato la sfida su Sky e ha parlato anche del grande ex De Bruyne: "Abbiamo bisogno di ritrovare solidità difensiva. Le scelte di formazione non saranno influenzate dalla gara con l'Arsenal di domenica, c'è tempo per recuperare. De Bruyne fa parte di un gruppo di calciatori che vedono cose che gli altri non vedono"
Allegri: "Sarà una bellissima partita contro una squadra forte"
"Sarà una bellissima partita contro una squadra forte, ma la qualificazione si deciderà all'ultima giornata. Formazione? Valuterò se tre o quattro centrocampisti", ha commentato Allegri alla vigilia su Sky Sport. Su De Bruyne: "È uno che non si tira mai indietro. Se qualcuno vorrà andare via lo vedremo con la società".
Nel confronto della scorsa stagione (vinto per 2-0 dal Manchester City), il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato espulso dopo soli 21'. Dopo il cartellino rosso, il Manchester City ha registrato 19 tiri in più (19-0), 33 palle giocate in più nell'area avversaria (35-2) e completato 435 passaggi in più (606-171) rispetto ai partenopei.
Il Manchester City è imbattuto in casa contro il Napoli (2 vittorie, 1 pareggio), con il successo più recente arrivato per 2-0 nella fase campionato della scorsa stagione (gol di Erling Haaland e Jérémy Doku).
Tutti i cinque precedenti tra Manchester City e Napoli si sono disputati nella fase a gironi o campionato di UEFA Champions League; dopo non essere riusciti a vincere né in casa né in trasferta nel 2011/12 (1 pareggio, 1 sconfitta), i Citizens hanno vinto ciascuno degli ultimi tre incontri.