Alessandro Del Piero ha parlato a Sky nel dopo Juve-Psv per analizzare il momento della Juventus: "La squadra di Motta è molto brava nelle ripartenze ma ancora non ha un gioco fluido che permetta soprattutto agli esterni d'attacco come Yildiz e Conceicao di avere l'opportunità di giocare uno contro uno. Ci vuole un atteggiamento di squadra diverso, spesso la Juventus si adegua al gioco dell'avversario, la crescita sarà quella che porterà la squadra a imporre la propria idea di gioco al di là dell'avversario"

JUVE-PSV, HIGHLIGHTS