Il pareggio del Psv Eindhoven contro la Juventus ha fatto discutere nel post partita dello studio Sky per il tocco di braccio che ha dato il via all'azione non considerato punibile dal Var. Di Canio: "Per dinamica è fallo perché è sotto il bicipite e la palla da orizzontale diventa verticale, molti alrbitri non conoscono la dinamica". Capello: "Dico sempre che al Var ci dovrebbero essere degli ex giocatori ma su questo gli arbitri non vogliono ascoltare"

