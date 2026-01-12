Dimarco: "Chivu crede in me, mi ha trasmesso molta serenità"

L'esterno dell'Inter commenta il pari con il Napoli: "E' un pareggio che accettiamo, perché sapevamo di incontrare una squadra forte, dispiace esserci fatti rimontare ma loro ti mettono in difficoltà". Sul momento di forma: "Essere ripartito con un nuovo allenatore mi ha aiutato perché Chivu ha creduto in me mi ha fatto lavorare su cose giuste". Sulla nuova Inter: "Questa squadra poteva vincere di più ma se l'è giocata sempre fino in fondo, dopo la fine della scorsa stagione dove non abbiamo raccolto era giusto ripartire con una rinfrescata anche di testa e adesso si vede un bel miglioramento, una squadra dominante per tutti i 90'"

