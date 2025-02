Fabio Capello ha parlato a Sky nel dopo Juve-Psv per analizzare le richieste di Thiago Motta alla sua Juventus: "Sta cercando di impostare un certo tipo gioco. All’inizio credo volesse giocare in un determinato modo, ma poi si è reso conto che le caratteristiche dei suoi giocatori erano diverse e ha rivoluzionato il modo di giocare della Juventus. Adesso comincia a chiedere più giocatori in area di rigore, più personalità. Ora che li conosce meglio comincia a chiedergli qualcosa in più. Prima chiedeva loro il compitino, adesso il compito"

