La prima del croato sulla panchina bianconera riporta al successo la Juve e nella rete decisiva di Yildiz contro il Genoa c’è anche la firma di Igor Tudor. Al 25’ il nuovo allenatore infatti quasi partecipa all’azione dei suoi, consegnando rapidamente la palla a Koopmeiners per fargli battere in fretta la rimessa laterale e prendere in contropiede la difesa genoana. La palla dopo un tocco di Vlahovic arriva a Yildiz che segna il gol partita. Anche grazie al quasi "assist" del suo allenatore

JUVE-GENOA 1-0, GOL E HIGHLIGHTS