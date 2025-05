L'uomo dai gol importanti. Davide Frattesi, autore del gol vittoria nella semifinale di Champions contro il Barcellona, ha parlato nel post partita a Sky Sport: "Sono fortunato ad aver finito la partita perché ho esultato così forte che vedevo tutto nero e mi girava la testa. Devo ringraziare i fisioterapisti: l'altro ieri mi sono stirato l'addome e abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci questa sera". Sulla vittoria: "È incredibile, non so che dire. Questa sera è successo veramente l'incredibile. Questo è il bello del calcio". E sui suoi gol decisivi: "Questo fa parte della mia carriera. Sono stato sempre l'ultimo a mollare e il primo a crederci"

L'INTER E' IN FINALE DI CHAMPIONS