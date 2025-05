Privo di Lautaro, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, Inzaghi rivoluziona l'undici della Champions con 9 novità: davanti giocano Correa e Taremi (preferito ad Arnautovic), spazio in mezzo ad Asllani e Zielinski oltre a Zalewski da mezzala. Restano in difesa Bisseck e Bastoni. Vanoli rilancia Adams in attacco, ritrova Ricci e schiera in difesa Masina e Dembélé. Diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD