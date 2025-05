L'Inter tornerà ad allenarsi lunedì 26 maggio ad Appiano Gentile a 5 giorni dalla finale di Champions League contro il Psg. Inzaghi avrà tutti a disposizione in vista della sfida di Monaco di Baviera. Anche Pavard - unico non convocato a Como per un problema alla caviglia - lavorerà insieme ai compagni di squadra. Non ci sono altre criticità per i nerazzurri: Bisseck uscito anzitempo durante l'ultimo match di campionato non preoccupa l'allenatore. Mentre Frattesi e Lautaro Martinez, rimasti in panchina al Sinigaglia, sono pienamente recuperati e pronti a tornare al 100% della condizione per sabato 31 maggio

