Nel VIDEO le ultime novità sulla cessione di Castellanos al West Ham: scambio di documenti in corso tra gli inglesi e la Lazio, che incasserà 30 milioni di euro. Una percentuale di questa somma (precisamente il 15%, ovvero 4.5 milioni) andrà al New York City F.C., società da cui la Lazio aveva acquistato il cartellino di Castellanos nel 2023. Sull'attaccante c’era anche il Flamengo, ma l’argentino ha detto di no al club brasiliano perché vuole rimanere in Europa e il West Ham rappresenta un’opportunità di giocare in un campionato prestigioso come la Premier League. Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche

