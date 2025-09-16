Le parole a Sky dell’attaccante serbo, entrato al 60' e autore di due gol e un assist al Borussia: “Sta al mister scegliere chi giocherà -ha detto Vlahovic- L'importante è far gol. Iniziare in panchina o partire titolare cambia poco. Rispetto le scelte del mister e cerco di metterlo in difficoltà. Non è stato un periodo facile per me, si parlava tutti i giorni di cose che al 99% non erano nemmeno vicine alla verità. Può disturbare ma ho trovato forza in questo, ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere fame. Io non sono mai abbastanza contento: stasera ho fatto due gol e un assist e volevo segnare il terzo. Ho aspettative alte e questo mi spinge avanti”

JUVE-BORUSSIA 4-4, HIGHLIGHTS