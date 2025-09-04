Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 1 - martedì 16 settembre 2025Giornata 1 - mar 16 setAllianz Stadium
Juventus
21:00
B. Dortmund
Juventus21:00 B. Dortmund
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE

La Juventus si rituffa in Champions League e lo fa contro un avversario ostico come il Borussia Dortmund. Tudor lascia fuori Locatelli per Koopmeiners. Kalulu nei tre difensivi al posto di Gatti. C'è McKennie. Davanti David e Yildiz con Openda. Dortmund senza Bellingham, gioca Sabitzer. C'è Guirassy. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LIVE

Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Champions

Bellissima coreografia allo Stadium prima di Juventus-Borussia Dortmund

Le parole di Kovac alla vigilia della sfida con la Juve

Niko Kovac, allenaote del Dortmund, ha parlato a Sky della partita di Champions contro la Juventus: "Entrambe le squadre sono in forma: la Juventus ha nove punti in campionato, noi sette. Complessivamente siamo due squadre con qualità. E' la prima partita di Champions: loro sono in casa, noi in trasferta, ma non vuol dire niente. Noi rispettiamo la Juve, loro rispettano noi, sarà una sfida molto equilibrata, vediamo cosa succederà. Abbiamo ancora qualche infortunio che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione. Ci manca Gross che è malato, Anselmino è rimasto a casa. Formazione? Sarà la stessa che ha sfidato l'Heidenheim, mi fido dei miei giocatori"

Vai al contenuto

Il riscaldamento della Juve

Juventus

Tudor alla vigilia della sfida con il Dortmund

L'allenatore della Juve ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio in Champions, all'Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "Contro l'Inter non eravamo al nostro livello, però abbiamo comunque vinto ed è un bel segnale. Ora dobbiamo recuperare in fretta. In Europa non cambieremo la nostra filosofia. Conceiçao recuperabile? Vediamo oggi e domani deciderò"

Alla scoperta del Borussia Dortmund

Nel video a Sky Calcio Club andiamo alla scoperta del nuovo Borussia Dortmund di Kovac: caratteristiche, punti di forza (oltre a Guirassy, che non smette di segnare...) e punti deboli

Tudor: "Tridente? Una scelta per questa partita"

"Stanno tutti bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare in Champions, vediamo come abbiamo recuperato perché abbiamo giocato due giorni fa. Tridente? Una scelta per questa partita, le ultime tre si sono decise negli ultimi 20 minuti. Ormai non ci sono più titolari, tante volte è più importante chi finisce".

statistiche

La finale di Monaco di Baviera nel 1997 contro la Juve battuta 3-1, garantì al Borussia Dortmund l'unica UEFA Champions League fin qui conquistata

Il giro di campo di Damien Comolli allo Stadium

Nel VIDEO le immagini del direttore generale della Juventus Damien Comolli che, appena arrivato allo Stadium in vista del match di stasera, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW dalle 21, ha effettuato un giro di campo salutando i tifosi presenti

Chiellini: "Alla Juve piace vincere ma restiamo con i piedi per terra"

"Basta vincere, abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivarlo mantenendo il giusto equilibrio. Bisogna pesare le cose, Tudor ha parlato con grande lucidità. Bisogna restare con i piedi per terra".

statistiche

Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6-1 sul Borussia Dortmund nella finale di andata e ritorno.

Cambiaso: "Sto bene fisicamente, brutto stare fuori"

"Sto bene fisicamente, è stato brutto vedere le partite da fuori ma non avevo dubbi che i compagni avrebbero combattuto e lottato. Sono state vinte due partite importanti, ora inizia la competizione più bella del mondo, la Champions. Siamo prontissimi, vogliamo lottare con grinta e umiltà, doti che contraddistinguono questa squadra".

statistiche

Juventus e Borussia Dortmund si sono affrontate nella finale della massima competizione europea per club 28 anni fa.

Champions League, le rose delle 36 squadre partecipanti

Champions 2025/26, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Quattro le italiane impegnate, 36 i club che prenderanno parte alla League Phase. Ma quali sono i giocatori con il maggior valore di mercato nella competizione? La formazione è stellare, una top 11 che vale 1.36 miliardi di euro...

Tutto pronto allo Stadium

Così il Dortmund saluta la trasferta italiana

La formazione della Juventus in grafica

La formazione del Borussia Dortmund in grafica

statistiche

La Juventus ha iniziato bene la stagione di Serie A ed è a punteggio pieno dopo tre giornate. Sabato, i bianconeri hanno vinto 4-3 il derby d'Italia contro l'Inter

Dortmund, le scelte di formazione

Kovac preferisce Sabitzer a Bellingham junior a centrocampo. Tridente confermato con Guirassy riferimento centrale e Adeyemi con Beier sulle corsie. Confermato anche Yan Couto sulla destra

Juventus, le scelte di formazione

Tudor cambia la Juve, inserisce McKennie sulla destra, riporta Kalulu nel ruolo di braccetto. Koopmeiners gioca a centrocampo con Thuram. Davanti David e Yildiz a supporto di Openda

statistiche

Il Dortmund ha battuto l'Heidenheim 2-0 in Bundesliga sabato, con reti di Serhou Guirassy e Maximilian Beier.

statistiche

Sono otto i giocatori che hanno militato in passato per entrambi i club: tra questi ci sono Ciro Immobile, Stefan Reuter, Sunday Oliseh, Jürgen Kohler, Paulo Sousa, Robert Kovač (fratello dell'attuale allenatore del Dortmund, Niko, nella foto), Júlio César e Andreas Möller.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. All. Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac

statistiche

C'è un ex giocatore della Juventus anche nella rosa attuale del Dortmund: Emre Can. Il capitano del BVB è fermo da giugno e ha giocato a Torino dal 2018 al 2020

La Juventus giocherà con questa maglia

Statistiche e curiosità

Questo sarà il 10° match tra Juventus e Borussia Dortmund in competizioni europee: la Vecchia Signora ha vinto sei delle precedenti nove sfide e ha perso solo due volte (1 pareggio).

Dortmund ko in cinque delle ultime sei trasferte con italiane

Il Borussia Dortmund ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1 vittoria) contro squadre italiane in Champions League. Tra queste, la sconfitta per 2-1 contro il Bologna la scorsa stagione, unica vittoria dei Rossoblù in otto partite nella prima fase a campionato.

Juve mai sconfitta all'esordio in Champions quando ha giocato in casa

La Juventus non ha mai perso quando ha giocato in casa la sua prima partita stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League: 11 vittorie e tre pareggi in 14 match. Nella precedente edizione, i bianconeri avevano vinto 3-1 contro il PSV.

Dortmund, vittoria all'esordio in Champions in tre delle ultime quattro edizioni

Il Borussia Dortmund ha vinto la sua prima gara stagionale in tre delle ultime quattro edizioni della Champions League; fa eccezione nel periodo la sfida contro il Paris SG nella stagione 2023-24 (sconfitta per 2-0).

Tudor, il quarto a disputare la Champions con la Juve da giocatore e da allenatore

Igor Tudor diventerà soltanto il quarto a disputare la Champions League con la Juventus sia da giocatore che da allenatore della Vecchia Signora nella competizione, dopo Ciro Ferrara, Antonio Conte e Andrea Pirlo.

Dortmund in svantaggio solo per il 13.2 % del tempo nella scorsa Champions

Nella scorsa stagione, il Borussia Dortmund è stato in svantaggio solo per il 13.2% del tempo totale di gioco in Champions League; soltanto l'Inter è stata sotto nel punteggio per una percentuale inferiore (6.6%).

Dortmund squadra che ha segnato più gol in seguito a recuperi offensivi nella scorsa Champions

Il Borussia Dortmund è la squadra che ha segnato più gol (cinque) in seguito a recuperi offensivi nella scorsa stagione di Champions League; in più, il BVB è anche la formazione con la percentuale realizzativa migliore dei tiri su recuperi offensivi (24% - 5/21).

Dortmund, 10 gol segnati dal 75' in avanti nella scorsa Champions

Il Borussia Dortmund ha segnato 10 gol dal 75° minuto in avanti nella scorsa edizione della Champions League: più di ogni altra squadra (esclusi i tempi supplementari). Serhou Guirassy ha segnato (4) o fornito un assist (1) in cinque di quei 10 gol del BVB.

David ha preso parte a 9 gol in 10 gare nella scorsa Champions League

Jonathan David ha preso parte a nove gol (sette reti e due assist) in 10 presenze in Champions League nel 2024-25. Tra i giocatori con almeno 500 minuti, solo tre hanno registrato un rapporto minuti/gol+assist migliore del canadese (83): Raphinha (58), Serhou Guirassy (64) e Charles De Ketelaere (78).

Guirassy, 13 gol in 14 gare nella scorsa Champions League

Serhou Guirassy ha segnato 13 gol in 14 partite con il Borussia Dortmund nella Champions League 2024/25, diventando il giocatore africano con più reti in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL