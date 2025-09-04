Niko Kovac, allenaote del Dortmund, ha parlato a Sky della partita di Champions contro la Juventus: "Entrambe le squadre sono in forma: la Juventus ha nove punti in campionato, noi sette. Complessivamente siamo due squadre con qualità. E' la prima partita di Champions: loro sono in casa, noi in trasferta, ma non vuol dire niente. Noi rispettiamo la Juve, loro rispettano noi, sarà una sfida molto equilibrata, vediamo cosa succederà. Abbiamo ancora qualche infortunio che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione. Ci manca Gross che è malato, Anselmino è rimasto a casa. Formazione? Sarà la stessa che ha sfidato l'Heidenheim, mi fido dei miei giocatori"