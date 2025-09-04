La finale di Monaco di Baviera nel 1997 contro la Juve battuta 3-1, garantì al Borussia Dortmund l'unica UEFA Champions League fin qui conquistata
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE
La Juventus si rituffa in Champions League e lo fa contro un avversario ostico come il Borussia Dortmund. Tudor lascia fuori Locatelli per Koopmeiners. Kalulu nei tre difensivi al posto di Gatti. C'è McKennie. Davanti David e Yildiz con Openda. Dortmund senza Bellingham, gioca Sabitzer. C'è Guirassy. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Champions
Bellissima coreografia allo Stadium prima di Juventus-Borussia Dortmund
Le parole di Kovac alla vigilia della sfida con la Juve
Niko Kovac, allenaote del Dortmund, ha parlato a Sky della partita di Champions contro la Juventus: "Entrambe le squadre sono in forma: la Juventus ha nove punti in campionato, noi sette. Complessivamente siamo due squadre con qualità. E' la prima partita di Champions: loro sono in casa, noi in trasferta, ma non vuol dire niente. Noi rispettiamo la Juve, loro rispettano noi, sarà una sfida molto equilibrata, vediamo cosa succederà. Abbiamo ancora qualche infortunio che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione. Ci manca Gross che è malato, Anselmino è rimasto a casa. Formazione? Sarà la stessa che ha sfidato l'Heidenheim, mi fido dei miei giocatori"
Il riscaldamento della Juve
Tudor alla vigilia della sfida con il Dortmund
L'allenatore della Juve ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio in Champions, all'Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "Contro l'Inter non eravamo al nostro livello, però abbiamo comunque vinto ed è un bel segnale. Ora dobbiamo recuperare in fretta. In Europa non cambieremo la nostra filosofia. Conceiçao recuperabile? Vediamo oggi e domani deciderò"
Alla scoperta del Borussia Dortmund
Nel video a Sky Calcio Club andiamo alla scoperta del nuovo Borussia Dortmund di Kovac: caratteristiche, punti di forza (oltre a Guirassy, che non smette di segnare...) e punti deboli
Tudor: "Tridente? Una scelta per questa partita"
"Stanno tutti bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare in Champions, vediamo come abbiamo recuperato perché abbiamo giocato due giorni fa. Tridente? Una scelta per questa partita, le ultime tre si sono decise negli ultimi 20 minuti. Ormai non ci sono più titolari, tante volte è più importante chi finisce".
Il giro di campo di Damien Comolli allo Stadium
Chiellini: "Alla Juve piace vincere ma restiamo con i piedi per terra"
"Basta vincere, abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivarlo mantenendo il giusto equilibrio. Bisogna pesare le cose, Tudor ha parlato con grande lucidità. Bisogna restare con i piedi per terra".
Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6-1 sul Borussia Dortmund nella finale di andata e ritorno.
Cambiaso: "Sto bene fisicamente, brutto stare fuori"
"Sto bene fisicamente, è stato brutto vedere le partite da fuori ma non avevo dubbi che i compagni avrebbero combattuto e lottato. Sono state vinte due partite importanti, ora inizia la competizione più bella del mondo, la Champions. Siamo prontissimi, vogliamo lottare con grinta e umiltà, doti che contraddistinguono questa squadra".
Juventus e Borussia Dortmund si sono affrontate nella finale della massima competizione europea per club 28 anni fa.
Champions League, le rose delle 36 squadre partecipanti
Champions 2025/26, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11
Quattro le italiane impegnate, 36 i club che prenderanno parte alla League Phase. Ma quali sono i giocatori con il maggior valore di mercato nella competizione? La formazione è stellare, una top 11 che vale 1.36 miliardi di euro...
Tutto pronto allo Stadium
Così il Dortmund saluta la trasferta italiana
La formazione della Juventus in grafica
La formazione del Borussia Dortmund in grafica
La Juventus ha iniziato bene la stagione di Serie A ed è a punteggio pieno dopo tre giornate. Sabato, i bianconeri hanno vinto 4-3 il derby d'Italia contro l'Inter
Dortmund, le scelte di formazione
Kovac preferisce Sabitzer a Bellingham junior a centrocampo. Tridente confermato con Guirassy riferimento centrale e Adeyemi con Beier sulle corsie. Confermato anche Yan Couto sulla destra
Juventus, le scelte di formazione
Tudor cambia la Juve, inserisce McKennie sulla destra, riporta Kalulu nel ruolo di braccetto. Koopmeiners gioca a centrocampo con Thuram. Davanti David e Yildiz a supporto di Openda
Il Dortmund ha battuto l'Heidenheim 2-0 in Bundesliga sabato, con reti di Serhou Guirassy e Maximilian Beier.
Sono otto i giocatori che hanno militato in passato per entrambi i club: tra questi ci sono Ciro Immobile, Stefan Reuter, Sunday Oliseh, Jürgen Kohler, Paulo Sousa, Robert Kovač (fratello dell'attuale allenatore del Dortmund, Niko, nella foto), Júlio César e Andreas Möller.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. All. Tudor
BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac
C'è un ex giocatore della Juventus anche nella rosa attuale del Dortmund: Emre Can. Il capitano del BVB è fermo da giugno e ha giocato a Torino dal 2018 al 2020
La Juventus giocherà con questa maglia
Statistiche e curiosità
Questo sarà il 10° match tra Juventus e Borussia Dortmund in competizioni europee: la Vecchia Signora ha vinto sei delle precedenti nove sfide e ha perso solo due volte (1 pareggio).
Dortmund ko in cinque delle ultime sei trasferte con italiane
Il Borussia Dortmund ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1 vittoria) contro squadre italiane in Champions League. Tra queste, la sconfitta per 2-1 contro il Bologna la scorsa stagione, unica vittoria dei Rossoblù in otto partite nella prima fase a campionato.
Juve mai sconfitta all'esordio in Champions quando ha giocato in casa
La Juventus non ha mai perso quando ha giocato in casa la sua prima partita stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League: 11 vittorie e tre pareggi in 14 match. Nella precedente edizione, i bianconeri avevano vinto 3-1 contro il PSV.
Dortmund, vittoria all'esordio in Champions in tre delle ultime quattro edizioni
Il Borussia Dortmund ha vinto la sua prima gara stagionale in tre delle ultime quattro edizioni della Champions League; fa eccezione nel periodo la sfida contro il Paris SG nella stagione 2023-24 (sconfitta per 2-0).
Tudor, il quarto a disputare la Champions con la Juve da giocatore e da allenatore
Igor Tudor diventerà soltanto il quarto a disputare la Champions League con la Juventus sia da giocatore che da allenatore della Vecchia Signora nella competizione, dopo Ciro Ferrara, Antonio Conte e Andrea Pirlo.
Dortmund in svantaggio solo per il 13.2 % del tempo nella scorsa Champions
Nella scorsa stagione, il Borussia Dortmund è stato in svantaggio solo per il 13.2% del tempo totale di gioco in Champions League; soltanto l'Inter è stata sotto nel punteggio per una percentuale inferiore (6.6%).
Dortmund squadra che ha segnato più gol in seguito a recuperi offensivi nella scorsa Champions
Il Borussia Dortmund è la squadra che ha segnato più gol (cinque) in seguito a recuperi offensivi nella scorsa stagione di Champions League; in più, il BVB è anche la formazione con la percentuale realizzativa migliore dei tiri su recuperi offensivi (24% - 5/21).
Dortmund, 10 gol segnati dal 75' in avanti nella scorsa Champions
Il Borussia Dortmund ha segnato 10 gol dal 75° minuto in avanti nella scorsa edizione della Champions League: più di ogni altra squadra (esclusi i tempi supplementari). Serhou Guirassy ha segnato (4) o fornito un assist (1) in cinque di quei 10 gol del BVB.
David ha preso parte a 9 gol in 10 gare nella scorsa Champions League
Jonathan David ha preso parte a nove gol (sette reti e due assist) in 10 presenze in Champions League nel 2024-25. Tra i giocatori con almeno 500 minuti, solo tre hanno registrato un rapporto minuti/gol+assist migliore del canadese (83): Raphinha (58), Serhou Guirassy (64) e Charles De Ketelaere (78).
Guirassy, 13 gol in 14 gare nella scorsa Champions League
Serhou Guirassy ha segnato 13 gol in 14 partite con il Borussia Dortmund nella Champions League 2024/25, diventando il giocatore africano con più reti in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL