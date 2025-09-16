30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul secondo palo. In diretta a Sky Sport nel post-partita, il vecchio e il nuovo numero 10 della Juve hanno rivisto e confrontato le loro perle. Il turco non aveva ancora visto il gol del suo predecessore: "Il suo è anche meglio del mio", ha ammesso. Dopo la spiegazione di Alex sulla difficoltà del tiro, il siparietto: "Sei stato bravissimo, complimenti". "Anche a te per il tuo", la risposta divertita di Yildiz

IL RACCONTO E I GOL DI JUVE-BORUSSIA 4-4