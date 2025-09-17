Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, le news di formazione verso il Manchester City: Meret in gruppo

champions

Nel VIDEO Gianluigi Bagnulo ci dà le ultime news sul Napoli in vista della sfida al City di Guardiola nella 1^ giornata del girone unico di Champions League. Meret ha smaltito l'affaticamento dei giorni scorsi ed è tornato in gruppo: resta comunque vivo il ballottaggio con Milinkovic-Savic. L'altro dubbio è a sinistra tra Olivera e Spinazzola. Per il resto sarà lo stesso 11 che ha battuto la Fiorentina, con Hojlund ancora preferito a Lucca

TORNA LA CHAMPIONS: LE PARTITE LIVE SU SKY

