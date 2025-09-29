La Juventus si prepara per la trasferta di Champions League contro il Villarreal in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 21. Conceiçao sta bene, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato l'Atalanta e potrebbe partire titolare. I dubbi riguardano Bremer e Thuram che hanno lavorato a parte. Nell'allenamento di domani, martedì 30 settembre, si capirà di più sulle condizioni dei due giocatori. Nel VIDEO con il nostro inviato Francesco Cosatti le ultime da Torino
