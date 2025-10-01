Marcus Thuram è stato protagonista in campo e fuori nella vittoria per 3-0 dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League. L'attaccante francese ha servito l'assist per il raddoppio di Dumfries ed è stato decisivo anche nel terzo gol. Giocate che gli hanno fatto vincere il premio di Man Of The Match. Il numero 9 nerazzurro, visibilmente soddisfatto per il riconoscimento ricevuto, ha deciso di festeggiare mettendosi il trofeo in equilibrio sulla testa mentre camminava. Un gesto scherzoso, che però ha avuto un epilogo prevedibile... Il premio è infatti scivolato, finendo a terra. Guarda il VIDEO

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SLAVIA PRAGA 3-0