Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marcus Thuram fa cadere il premio MVP dopo la partita di Champions

video

Marcus Thuram è stato protagonista in campo e fuori nella vittoria per 3-0 dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League. L'attaccante francese ha servito l'assist per il raddoppio di Dumfries ed è stato decisivo anche nel terzo gol. Giocate che gli hanno fatto vincere il premio di Man Of The Match. Il numero 9 nerazzurro, visibilmente soddisfatto per il riconoscimento ricevuto, ha deciso di festeggiare mettendosi il trofeo in equilibrio sulla testa mentre camminava. Un gesto scherzoso, che però ha avuto un epilogo prevedibile...  Il premio è infatti scivolato, finendo a terra. Guarda il VIDEO

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SLAVIA PRAGA 3-0

TAG:

Prossimi Video

Risentimento per Thuram: salta Inter-Cremonese

Serie A

Bologna, Castro è pronto contro il Friburgo: le ultime

Europa League

Roma, Pellegrini potrebbe esserci dal 1' contro il Lille

Europa League

Italiano: "Miglioreremo, il lavoro paga sempre"

Europa League

Roma-Lille: Gasperini verso il tridente El sha-Dovbyk-Soulé

Serie A

Ndicka: "Il gioco di Gasperini ci piace"

Europa League