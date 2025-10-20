Union Saint Gilloise-Inter, Sommer: "Sarà una bella gara, loro squadra giovane". VIDEOChampions League
Le parole del portiere svizzero a Sky Sport a circa 24 ore dal match di Bruxelles, contro l’Union Saint Gilloise: “Loro sono una squadra che fanno una grande pressione, sono giovani e corrono tanto, dovremo fare di tutto per prenderci i tre punti – ha detto -. Noi ci sentiamo bene, meglio che all’inizio ma è anche normale che ci voglia tempo, è importante dare il 100% tutte le partite. C’è un bel rapporto col mister, la sua comunicazione è chiara, ci sono le partite negative, può capitare in una stagione, fa male prendere uno o due gol così come contro la Juve, ma questa è la vita del portiere”
