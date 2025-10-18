- Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva
- Guarda Union Saint Gilloise-Inter su Sky o in streaming su NOW
Union Saint Gilloise-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE della Champions League
Novità per Chivu dopo la vittoria all'Olimpico: ecco Pio Esposito (e non Bonny) accanto a Lautaro in attacco. Spazio in mezzo per Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto, dietro si rivedono Bisseck e De Vrij. Hubert risponde con la coppia Ait El Hadj-David e cambia a centrocampo con Khalaili e Van De Perre. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD
FORMAZIONI UFFICIALI
UNION SAINT-GILLOISE (3-5-1-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj; David. All. Hubert
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
in evidenza
Formazioni ufficiali
- UNION SAINT-GILLOISE (3-5-1-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj; David. All. Hubert
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu
Le scelte di Chivu
Rotazioni in tutti i reparti tra i nerazzurri dopo la vittoria all'Olimpico, novità che non coinvolgono l'indisponibile Thuram. Ecco perché in attacco torna Pio Esposito (e non Bonny) accanto a Lautaro Martinez. A centrocampo si cambia con Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto che completano il reparto con Dumfries e Calhanoglu. Confermato in porta Sommer, davanti a lui si rivedono Bisseck e De Vrij insieme a Bastoni
Le scelte di Hubert
All'esordio in panchina in Champions League, lui che ha sostituito Pocognoli da pochi giorni, il nuovo allenatore dei belgi ha esordito vincendo in campionato (3-1 allo Charleroi) e punta su Ait El Hadj (preferito a Florucz) a sostegno di David. Le altre novità sono Khalaili a destra e Van De Perre, centrocampista schierato in mezzo in un reparto ancora più folto
Sono 6 le vittorie consecutive dell'Inter tra Italia ed Europa, striscia che può estendersi a Bruxelles. Riparte la Champions League della squadra di Chivu che, a punteggio pieno dopo due giornate, affronta in trasferta i belgi dell'Union Saint-Gilloise
Chivu: "Evitiamo passi falsi. E Thuram... "
L'allenatore dell'Inter ha parlato a Sky alla vigilia aggiornando anche le condizioni del francese. L'INTERVISTA
Sommer: "L'Union è una squadra giovane"
Hubert: "L'Inter ha qualità, ma noi siamo pronti"
Primo confronto tra Union Saint-Gilloise e Inter in una competizione europea e prima partita dei nerazzurri contro un'avversaria belga in Europa in oltre due decenni (dalla vittoria per 3-0 contro l'Anderlecht nel dicembre 2004)
L'Inter ha vinto le ultime tre partite contro squadre del Belgio in competizioni europee (tutte contro l'Anderlecht tra il 1997 e il 2004), dopo avere strappato il successo soltanto in due delle prime sette sfide (2 pareggi, 3 sconfitte) contro avversarie di questa Nazione
L'Union Saint-Gilloise è stato sconfitto nella sua prima partita casalinga in Champions League: 0-4 contro il Newcastle alla seconda giornata. Solo una squadra belga ha perso le prime due gare interne nella competizione: l'Anversa nel 2023-24
L'Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2-0 contro l'Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga); i nerazzurri non hanno mai vinto finora le prime tre gare tenendo la porta inviolata in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League
L'Union Saint-Gilloise ha perso le ultime due partite casalinghe in Europa, senza riuscire a segnare in entrambe le gare (0-2 contro l'Ajax e 0-4 contro il Newcastle). La squadra belga potrebbe restare per tre match interni di fila senza trovare la via del gol per la prima volta in una grande competizione europea (esclusi preliminari)
Dall'inizio della stagione 2022/23, l'Inter è la squadra che ha tenuto più volte (22) la porta inviolata in Champions League. I nerazzurri non hanno subito gol nel 58% delle partite giocate nel periodo (22/38): record anche in questo caso
Nessun giocatore ha segnato più reti di Lautaro Martinez in Champions League nel 2025: 10 (in nove partite), al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. L'argentino ha trasformato in gol il 48% dei tiri (10/21) nella competizione nel periodo: si tratta della percentuale realizzativa più alta tra i giocatori che hanno effettuato almeno 10 conclusioni dall'inizio dell'anno. GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO
In base agli xG dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), Yann Sommer è il portiere che ha evitato più gol in Champions League dall'inizio della stagione 2023/24 (-6.98, ovvero 19 reti al passivo a fronte di un xG conclusioni nello specchio subite di 25.98). GUARDA LE STATISTICHE DI SOMMER
Nessun giocatore ha conquistato il possesso palla più volte di Ousseynou Niang, dell'Union Saint-Gilloise, in questa stagione di Champions League: 18 - come Micky van de Ven - che è anche un record se consideriamo soltanto i centrocampisti
Lautaro Martinez (59 match al momento) potrebbe agganciare al terzo posto Ivan Cordoba (60) tra i giocatori dell'Inter con più presenze in Coppa dei Campioni/Champions League. Soltanto i connazionali argentini Javier Zanetti (97) ed Esteban Cambiasso (62) hanno collezionato più di 60 partite con il club considerando le due competizioni