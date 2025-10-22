Real Madrid-Juventus, Di Gregorio "mura" Mbappé e Brahim. Videovideo
Il portiere della Juventus esce dal Bernabeu battuto solo da un tap-in di Bellingham ma con una personale compilation di grandi interventi. Riflesso prodigioso sul tiro fulmineo di Mbappé, poi la doppia parata ancora sul francese e soprattutto sulla ribattuta di Brahim Diaz
