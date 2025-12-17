Più di 170 partite di calcio nazionale (tra cui Juve-Roma), internazionale, femminile, oltre alle coppe. Ci sarà tanto basket (in campo tutti i giorni con gli incontri europei e americani: più di 50 match tra LBA, Eurolega ed Eurocup, oltre alla magia del XMas Day dell’Nba) e poi il tennis con le Next Gen Atp Finals e i motori (Sky sarà official broadcaster della Dakar). E dal 5 gennaio torna Calciomercato-L'Originale

La Casa dello Sport si fa bella per le feste. È tempo di immergersi nello spettacolo unico di Sky Sport, che nel periodo più magico dell’anno offrirà una sequenza di appuntamenti ancora più ricca e appassionante. Sarà come essere al cinema su Sky e NOW, grazie al grande racconto messo a punto con cura dalla squadra editoriale e dedicato agli appassionati di tutti gli sport: in arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini - che a Sky Sport dedica la sua “San Luca”.

170 partite tra Serie A, Serie C, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e le coppe europee Calcio non stop durante le feste nella Casa dello Sport. Nazionale, internazionale, femminile e con le Coppe Europee in primo piano: un calendario serrato che prevede oltre 170 partite in diretta, con 4 turni di Serie A in soli 20 giorni e un grande appuntamento alle porte: sabato 20 dicembre, alle 20.45, da non perdere il big match Juventus-Roma. Il campionato proseguirà poi con il 17° turno nel weekend del 27-28 dicembre, mentre l’anno nuovo si aprirà con la 18° giornata, dal 2 al 4 gennaio. Il turno infrasettimanale dell’Epifania (6-8 gennaio) chiuderà poi il girone d’andata con la squadra “Campione d’inverno”. Durante il periodo natalizio, scenderanno in campo anche i tre gironi di Serie C, con il 19° turno previsto tra il 19 e il 22 dicembre e il 20° turno nel weekend del 3-5 gennaio. Tanto spazio anche al calcio internazionale: domani, giovedì 18 dicembre, riflettori puntati sull’ultimo turno della League Phase di UEFA Conference League, con la Fiorentina a caccia del pass per la fase a eliminazione diretta. Premier League senza sosta con 50 partite live: si parte con la 17^giornata, da sabato 20 a lunedì 22 dicembre, per poi scendere in campo per il tradizionale boxing day, con match che quest’anno si giocheranno anche il 27 e il 28 dicembre (18^giornata). L’ultimo appuntamento dell’anno sarà anche il primo del 2026, con la 19^giornata che si giocherà il 30 dicembre – con 6 match da vivere in contemporanea grazie a Diretta Gol - e il 1° gennaio. Si prosegue il 3 e il 4 gennaio, con il primo turno del girone di ritorno e la supersfida della domenica tra Manchester City e Chelsea. Si scende in campo come da tradizione anche per l’Epifania, con un turno infrasettimanale imperdibile in cui spicca il big match Arsenal-Liverpool di giovedì 8 gennaio. In Bundesliga continua la caccia al Bayern Monaco capolista. Appuntamento prenatalizio il weekend del 19-21 dicembre, mentre il primo turno del nuovo anno si giocherà nel fine settimana del 9-11 gennaio. Spazio anche alla Ligue 1, con una sola giornata in programma dal 2 al 4 gennaio in cui si giocherà, a 48 anni dall’ultima volta, il derby della Ville Lumière tra Paris Saint Germain e Paris FC, di scena il 4 gennaio. A gennaio tornano la Champions e l'Europa League E ancora, il primo mese del 2026 porta con sé la ripartenza della Champions League, con la penultima giornata della League Phase in programma il 20 e il 21 gennaio. L’ultimo e attesissimo turno è previsto il 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea. Ripartenza anche per la Europa League: giovedì 22 e giovedì 29 gennaio sarà possibile conoscere le squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta. E ancora, appuntamento con i protagonisti del calcio mondiale il 28 dicembre, quando a partire dalle 17 a Dubai si terrà il Globe Soccer Awards 2025, la serata in cui verranno premiati calciatori, allenatori e dirigenti che si sono distinti nell’ultima stagione. L’evento, ormai punto di riferimento internazionale, metterà in luce non solo i successi sportivi, ma anche l’etica e il fair play che contraddistinguono i migliori interpreti del pallone. Calcio femminile con la Finale della Supercoppa Italiana e la Coppa Italia Inoltre, scendono in campo anche i top team italiani di calcio femminile, con la finale della Supercoppa Italiana dell’11 gennaio che vedrà di fronte Juventus e Roma, mentre il 20-22 gennaio e il 27-29 gennaio entra nel vivo la Coppa Italia Women con i quarti di finale.

Nella Casa del basket a canestro tutti i giorni Sky Casa dello Sport, ma anche Casa del Basket, soprattutto a Natale: per l’intero periodo delle feste si scenderà in campo praticamente tutti i giorni per un totale di oltre 50 match tra Eurolega ed Eurocup in esclusiva, Serie A LBA e gli appuntamenti NBA, compreso l’attesissimo Xmas Day del giorno di Natale. Non mancheranno il tennis, che chiuderà un altro anno straordinario con le Next Gen ATP Finals a Jeddah da oggi al 21 dicembre, e i motori con una novità: Sky sarà official broadcaster della Dakar 2026, al via il 3 gennaio. E ancora, gli appuntamenti con rugby, golf, volley e tanto altro. Sarà dunque un periodo di feste ricchissimo per il basket italiano, europeo e americano, con oltre 50 appuntamenti da vivere nella grande arena di riferimento chiamata Sky Sport Basket. Il 21 e il 22 dicembre saranno di scena due match della 12^di Serie A Unipol: Reyer Venezia-Napoli Basket alle 16 e Virtus Bologna-Germani Brescia alle 20.30. Il weekend del 28 dicembre, invece, spazio alla 13esima giornata, con Germani Brescia-Reyer Venezia (27 dicembre alle 16) e Olimpia Milano-Vanoli Cremona (28 dicembre alle 20); il 14° turno che apre il nuovo anno vedrà sfidarsi Varese-Napoli Basket (3 gennaio alle 18.15) e Virtus Bologna-Trapani Shark (4 gennaio alle 20). Festività natalizie all’insegna anche dell’Eurolega in esclusiva, con Virtus Bologna e Olimpia Milano impegnate nelle grandi sfide internazionali della regular season già dal 17 dicembre, per un totale di cinque turni fino al 6 gennaio. Virtus in campo contro Partizan (17 dicembre alle 20.30), Stella Rossa (19 dicembre alle 20.45), Olympiacos (26 dicembre alle 20.30), Zalgiris Kaunas (6 gennaio alle 20.30) e Panathinaikos (8 gennaio alle 20.15). Le sfide dell’Olimpia: Fenerbahçe (18 dicembre alle 20.30), Dubai (23 dicembre alle 17), Panathinaikos (6 gennaio alle 20.30), Efes (9 gennaio alle 20.30). Appuntamento clou il 2 gennaio alle 20.30 con il derby italiano tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Non si ferma neanche l’Eurocup in esclusiva, con Trento e Venezia alla ricerca di un pass per il playoff. In programma tre turni: l’11° (16, 17 dicembre), il 12° (23, 30 dicembre, 2 gennaio), il 13° (6, 7 gennaio). NBA Christmas Day, appuntamento il 25 dicembre Oltreoceano è sempre e solo NBA, con i migliori team del mondo in campo quasi ogni sera a dicembre e a gennaio. Grande attesa per il grande classico delle feste, l’NBA Christmas Day del 25 dicembre, con oltre dieci ore di basket consecutive: si parte alle 18 con Cleveland-New York, per poi proseguire alle 20.30 con San Antonio-Oklahoma City e alle 23 con Dallas-Golden State. Si continua anche alle prime ore del 26 dicembre, con Houston-Los Angeles Lakers alle 2 e Denver-Minnesota dalle 4.30.

Tutti gli sport delle Feste Dicembre sarà anche il momento delle Next Gen Atp Finals di Jeddah, in programma da oggi al 21 dicembre, ultimo appuntamento di una stagione straordinaria che si potrà ripercorrere per tutto il periodo delle feste su Sky Sport Tennis. La settimana di Natale, da lunedì 22 a domenica 28 dicembre, sarà infatti la “Sinner Week”, dedicata a tutti i più importanti match degli ultimi anni con Jannik protagonista e un focus particolare sulla stagione 2025. Gli ultimi tre giorni dell’anno, da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre, saranno dedicati al “2025 azzurro”, con le più belle partite dell’anno dei tennisti italiani. I primi giorni del 2026, invece, avranno il palinsesto interamente dedicato alle sfide fra due fenomeni del tennis contemporaneo, Sinner-Alcaraz, la più affascinante delle rivalità. Golf e rugby Per il golf, da domani al 21 dicembre, appuntamento con l’AfrAsia Bank Mauritius Open e, più avanti, dal 28 dicembre i primi tre appuntamenti della TGL. Dal 19 al 20 dicembre sarà il momento dei Campionati italiani di pattinaggio di figura, quest’anno in programma sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo. Continua anche la stagione del grande rugby, con gli incontri dello United Rugby Championship: il 20 dicembre in campo Benetton Treviso-Zebre e Sharks-Bulls, mentre una settimana dopo, il 27 dicembre, sarà la volta di Zebre-Benetton Treviso e Munster-Leinster. Il 3 gennaio ancora in campo, con Benetton-Edimburgo e Warriors-Zebre. Durante il periodo festivo su Sky e NOW anche tre match del Top 14 francese. Dal 3 gennaio appuntamento con la Dakar Lo show delle feste continua anche con il primo, imperdibile, evento motoristico dell’anno: la Dakar. Sky, Official Broadcaster del rally raid più celebre e avventuroso al mondo, seguirà le sfide contro il tempo a partire dal 3 gennaio direttamente dalle sabbie e dai paesaggi mozzafiato dell’Arabia Saudita. Ben 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena, saranno seguite passo dopo passo con aggiornamenti quotidiani e l’esclusivo contributo di Sandro Donato Grosso, insider della corsa nel cuore pulsante del bivacco. Il 25 dicembre scopriremo come si sta preparando Napoli alla America's Cup 2027 in uno speciale con i protagonisti dell’atteso evento e un focus su Luna Rossa. Volley con la Champions femminile e maschile Giorni dell’Epifania nel segno dei match di CEV Champions League femminile e maschile. Per il torneo femminile gli appuntamenti sono i seguenti: mercoledì 7 gennaio in campo Eczacibasi Istanbul-Milano e Lodz-Conegliano, mentre l’8 gennaio sarà il turno di Scandicci-Fenerbahce Istanbul e Lisbona-Novara. Per il torneo maschile ecco gli appuntamenti in diretta: martedì 6 gennaio Tour VB-Trentino, mercoledì 7 gennaio Las Palmas-Perugia e Lauven-Civitanova. Inoltre, occasione imperdibile per gli appassionati dello sci con la 53^ edizione della Marcialonga, che domenica 25 gennaio vedrà impegnati grandi interpreti dello ski classics ma anche appassionati che sfideranno il cronometro. L’evento, tra i più sentiti del calendario invernale, attraverserà le suggestive vallate trentine, offrendo paesaggi mozzafiato e una sfida sportiva che unisce professionisti e semplici amanti della disciplina.

Dal 5 gennaio torna Calciomercato - L'Originale Gennaio è anche tempo di ripartenze, come la sessione invernale del mercato calcistico che tornerà a infiammare le serate di tifosi e appassionati. Per raccontare le manovre dei club europei, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna “Calciomercato - L’Originale”, il grande classico dell’inverno che con il suo inconfondibile stile brillante approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi. La nuova stagione, ancora una volta dalle più suggestive località invernali d’Italia, vedrà protagonista, come di consueto, il trio formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con tutti gli ospiti che giorno dopo giorno si alterneranno al loro fianco. Debutta la nuova canzone, “Mi Perdo la Partita – l’individualista”, scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, che curerà la colonna sonora delle serate. La canzone ripercorre una schermaglia di coppia che non vuole troppi impegni per non perdersi una partita di calcio. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli – sbarcherà in diverse località italiane, tra cui Senigallia (dal 12 al 16 gennaio), Prato Nevoso (dal 19 al 23 gennaio), Trentino – San Martino di Castrozza (dal 26 al 30 gennaio). Studi di Milano protagonisti della giornata di chiusura della sessione, fissata per lunedì 2 febbraio.

Gli eventi su Sky Sport 24 e gli approfondimenti di Sky Sport Insider Tutti gli eventi sportivi delle feste di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sullo spazio editoriale di approfondimento Sky Sport Insider. Durante le feste, tutti gli abbonati riceveranno regolarmente ogni giorno Spoiler, la newsletter pomeridiana di Sky Sport Insider, e sono previste due uscite del nuovo Magazine di Sky Insider: il 26 dicembre, con il meglio del 2025, e il primo numero del 2026, in uscita il 9 gennaio. Inoltre, sempre in esclusiva su Sky Sport Insider, riparte dal 5 gennaio “Buongiorno Calciomercato”, il podcast mattutino di Gianluca Di Marzio sulle trattative del mercato invernale. Aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.